Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 16 dicembre 2023: su Rai 1 Ballando con le stelle, su Canale 5 Grande Fratello

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, sabato 16 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come il Grande Fratello su Canale 5 e Ballando con le stelle su Rai 1, alla serie tv di Rai 2 F.B.I. Non mancano i programmi di attualità e di informazione come Sapiens Un solo pianeta su Rai 3 e il film per tutta la famiglia come Il grande gigante gentile su Italia Uno. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Ballando con le stelle (Programmi tv), ore 21.30

The Voice Kids è la versione del famoso format dedicata ai bambini. I quattro coach sono Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè: il loro compito è quello di formare una squadra di giovani talenti.

Rai 2 – F.B.I. (Miniserie), ore 21.20

Genny si è trasferita a Los Angeles e con l'aiuto di Nolan sta per finire di mettere a posto la casa, quando si accorge che le manca un braccialetto e dà la colpa ai traslocatori.

Rai 3 – Sapiens Un solo pianeta (Programmi tv), ore 21.20

Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è insegnante di piano. Una mattina, mentre si sta facendo la barba, un fattorino suona il campanello e un bambino di dieci anni si intrufola nel suo appartamento e si nasconde.

Rete 4 – Johnny Stecchino (Film), ore 21.20

Programma di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: in ogni puntata si discute dei casi di cronaca che interessano il nostro paese.

Canale 5 – Grande Fratello 2023 (Programmi tv), ore 21.20

Programma d'intrattenimento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: in ogni puntata due squadre avversarie si sfidano accumulando punti fino alla famosa prova dei cilindroni.

Italia 1 – Il Ggg – Il grande gigante gentile (Film), ore 21.20

Storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l'uomo non era mai stato prima.

La7 – In altre parole (Programmi tv), ore 21.15

Programma di approfondimento di Diego Bianchi in arte Zoro: i temi trattati variano dall'attualità alla politica.

Bruno Barbieri 4 Hotel (TV8) ore 21.30

Freddie Mercury L'uomo dietro il mito (NOVE) ore 21.15

Bake Off Italia (Real Time ) ore 21.30

ore 21.30 Contract to kill (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 La Unidad (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 Extreme measures – Soluzioni estreme (Iris) ore 21.00

ore 21.00 In scena – Renzo Montagnani (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Tutta un'altra vita (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 Un professore – Freud I Padri (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 Desideria – La vita interiore (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 Blues Brothers: Il mito continua (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah (La5) ore 21.10

ore 21.10 Una famiglia perfetta (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Fringe – Stagione 5 (Warner TV) ore 21.30