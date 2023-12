Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 14 dicembre 2023: su Rai 1 Un professore, su Canale 5 Zelig La programmazione di stasera in TV, 14 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, giovedì 14 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come Zelig su Canale 5, alla serie tv di Rai 1 Un professore. Non mancano i programmi di attualità e di informazione come Dritto e Rovescio su Rete 4 e i film per tutta la famiglia come Natale a Londra su Rai 2. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Un professore – Leibniz: Rimorsi e Rimpianti (Serie tv), ore 21.30

Nina vorrebbe riottenere la custodia della figlia, è decisa a essere una madre presente per Lilli. Simone affianca Mimmo in un'altra losca faccenda che gli ha affidato Molosso e questo porta i due ragazzi a essere sempre più vicini.

Rai 2 – Natale a Londra (Film), ore 21.20

David Burnside è un architetto, fidanzato con la figlia del suo capo. Nel cercare un regalo per la fidanzata, conosce Anji, una ragazza dalla vivace personalità che lavora aiutando i clienti nella scelta dei regali.

Rai 3 – Amore Criminale 2023 (Programmi tv), ore 21.20

Il programma racconta le storie di femminicidio: ogni puntata è dedicata ad una donna che ha trovato la morte per volontà dell'uomo che amava o che aveva amato in passato.

Rete 4 – Dritto e rovescio (Programmi tv), ore 21.20

Programmi di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio: attualità, politica e cronaca sono al centro di ogni puntata.

Canale 5 – Zelig – Il meglio (Programmi tv), ore 21.20

Il meglio di Zelig, il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Italia 1 – Le Iene presentano – Inside (Programmi tv), ore 21.20

Inchieste e servizi giornalistici sui casi di attualità e cronaca che interessano il nostro paese. Alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni.

La7 – Piazzapulita (Programmi tv), ore 21.15

Programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli: al centro del dibattito in studio la politica.

Calcio – Europa League (TV8) ore 21.30

Don't Forget the Lyrics (NOVE) ore 21.15

Hairstyle: The Talent Show (Real Time ) ore 21.30

ore 21.30 Il corvo (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Hawaii Five O (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 Ancora vivo (Iris) ore 21.00

ore 21.00 Giselle Teatro dell'Opera di Roma (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Captain Phillips (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 Ballando con le stelle (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 The Asian Connection (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 Moglie a sorpresa (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Miracoli a Natale (La5) ore 21.10

ore 21.10 Fantozzi alla riscossa (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Giù la testa (Warner TV) ore 21.30