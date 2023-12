Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 12 dicembre 2023: su Rai 1 Un professore, su Italia Uno Le Iene La programmazione di stasera in TV, 12 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, martedì 12 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di approfondimento e informazione, come Le Iene su Italia Uno e Avanti popolo su Rai 3, alla serie tv di Rai 1 Un professore. Non manca lo sport con il match di Champions League che vedrà affrontarsi l'Inter e il Real Sociedad. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Un professore, ore 21.30

Anita dovrà prendere una decisione sofferta, quella di andarsene dalla villa. Molosso scoprirà che sua moglie lo ha tradito. Si rivolgerà a Mimmo per sapere il nome dell'uomo che si è inserito nel suo matrimonio.

Rai 2 – Burraco fatale, ore 21.20

Irma, Eugenia, Rina e Miranda sono amiche da sempre, unite dalla passione per il burraco, gioco in cui riscuotono successi. In comune, però, hanno anche delle vite private molto meno soddisfacenti.

Rai 3 – Avanti popolo, ore 21.20

Il programma con Nunzia De Girolamo che tratta l'attualità, la politica e tanti altri temi che interessano la quotidianità.

Rete 4 – È sempre cartabianca, ore 21.20

Il programma di informazione di Bianca Berlinguer: approfondimenti e dibattiti sulla cronaca, la politica, l'economia e l'ambiente.

Canale 5 – Calcio – Champions League – Inter Vs Real Sociedad, ore 21.20

Champions League – In diretta dallo stadio Meazza i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi sfidano i baschi allenati da Imanol Alguacil.

Italia 1 – Le Iene Show 2024, ore 21.20

Il programma che propone inchieste e servizi giornalistici condotto da Veronica Gentile affiancata da Max Angioni.

La7 – Di Martedì, ore 21.15

Programma di approfondimento con Giovanni Floris, insieme al conduttore si discute sui temi di attualità e politica del nostro paese.

Un corgi sotto l'albero (TV8) ore 21.30

ore 21.30 Via dall'incubo (NOVE) ore 21.15

ore 21.15 Tutti in pista con Joey e Rina (Real Time) ore 21.30

ore 21.30 The Corruptor (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Suburra (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 Original Sin (Iris) ore 21.00

ore 21.00 Di la' dal fiume e tra gli alberi (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Atto di fede (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 I misteri di Martha's Vineyard – Un bel posto dove morire (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 Caccia spietata (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 Ocean's Thirteen (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Grande Fratello 2023 (La5) ore 21.10

ore 21.10 A Natale mi sposo (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Fringe (Warner TV) ore 21.30