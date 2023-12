Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 13 dicembre 2023: su Canale 5 La programmazione di stasera in TV, 13 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, mercoledì 13 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come Io canto Generation su Canale 5, alla serie tv di Rai 2 Noi siamo leggenda. Non mancano i programmi di attualità e di informazione come Fuori dal coro su Rete 4 e i film per tutta la famiglia come Bla Bla Baby su Rai1. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Bla Bla Baby (Film), ore 21.30

Commedia con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Il protagonista del film è Luca che lavora in un asilo nido aziendale. Un evento improvviso gli consentirà di entrare in empatia con i bambini e capirne perfettamente il linguaggio.

Rai 2 – Noi siamo leggenda (Miniserie), ore 21.20

La vita di cinque ragazzi con cinque poteri straordinari, che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi. I superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare.

Rai 3 – Chi l'ha visto? (Programmi tv), ore 21.20

Il programma che si occupa delle persone scomparse e dei casi di cronaca. Il format condotto da Federica Sciarelli contribuisce alle ricerche con materiale inediti ed esclusivi.

Rete 4 – Fuori dal coro (Programmi tv), ore 21.20

Il programma di informazione condotto da Mario Giordano che affronta temi d'attualità cercando di offrire sempre un nuovo punto di vista.

Canale 5 – Io canto generation (Programmi tv), ore 21.20

Programma di intrattenimento condotto da Gerry Scotti che mette in risalti i giovani talenti. A giudicare le performance Claudio Amendola, Al Bano, Michelle Hunziker e Orietta Berti.

Italia 1 – Next (Film), ore 21.20

Chris Johnson è in grado di vedere il suo futuro con due minuti di anticipo, grazie a questa capacità si guadagna da vivere come mago. Un giorno conosce Elizabeth Cooper e scopre che può leggere il suo futuro senza limiti temporali, così la donna gli chiede di aiutarla in una difficile missione.

La7 – La caduta (Documentario), ore 21.15

Il documentario racconta la caduta di Mussolini, in particolare si concentra sugli ultimi mesi del 1943. Un racconto dell'Italia in bilico ancora ignara della piega che gli eventi stanno per prendere.

Un Natale per due (TV8) ore 21.30

Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò (NOVE) ore 21.15

Casa a prima vista (Real Time ) ore 21.30

ore 21.30 Catwoman (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Malignant (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 Invictus – l'invincibile (Iris) ore 21.00

ore 21.00 Art Night (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 La vita privata di Sherlock Holmes (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 Crossword Mysteries – Abracadavere (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 The crew – Missione impossibile (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 40 anni vergine (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale (La5) ore 21.10

ore 21.10 Ole' (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Ogni cosa è illuminata (Warner TV) ore 21.30