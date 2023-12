Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 10 dicembre 2023: su Canale 5 Terra Amara, su Rai 1 Il metodo Fenoglio La programmazione di stasera in TV, 10 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, domenica 10 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come Che Tempo che fa su NOVE, alla serie tv di Rai 1 Il metodo Fenoglio. Non mancano i programmi di attualità e di informazione come Zona Bianca su Rete 4 e Report su Rai 3. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, ore 21.30

Fenoglio parla con un pentito che farà delle rivelazioni inedite che lo aiuteranno nelle indagini. La necessità di bloccare l'espandersi della mafia sul territorio di Bari, quindi, diventa sempre più impellente e porterà la squadra a fare delle indagini ancor più serrate.

Rai 2 – La caserma 2, ore 21.20

Il reality dove ragazzi appartenenti alla generazione Z si mettono alla prova affrontando sfide e decidendo di vivere come in una vera caserma.

Rai 3 – Report, ore 21.20

Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rete 4 – Zona Bianca, ore 21.20

Il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi realizzato in collaborazione con Videonews e Tg4.

Canale 5 – Terra amara, ore 21.20

La storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

Italia 1 – Harry Potter e i doni della morte – parte 1, ore 21.20

La prima parte dell'ultimo capitolo della fortunata saga che ha per protagonista il mago Harry Potter: insieme ai suoi due migliori amici, Ron e Hermione, è alla ricerca di un modo per sconfiggere il crudele Lord Voldemort.

La7 – Bad Company, ore 21.15

CIA recluta fratello gemello di agente rimasto ucciso in azione per fargli terminare una missione. Un agente anziano ha il compito di istruirlo sul mestiere.

TV8 – Il Natale della porta accanto, ore 21.30

Una commedia romantica del 2017 diretta da Jonathan Wright, con Jesse Metcalfe, Fiona Gubelmann, Brittany Bristow, Tara Yelland, Eugene A. Clark, Joy Tanner.

NOVE – Che tempo che fa, ore 21.15

Torna Fabio Fazio con le sue interviste ai personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e non solo. Con lui, come sempre, anche Luciana Littizzetto.

Real Time – Tutti in pista con Joey e Rina, ore 21.30

Joey e Rina aprono le porte della loro scuola di ballo a Catania.

G.I. Joe – La nascita dei Cobra (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Inheritance (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 Original Sin (Iris) ore 21.00

ore 21.00 Di la' dal fiume e tra gli alberi (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Atto di fede (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 I misteri di Martha's Vineyard – Un bel posto dove morire (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 Caccia spietata (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 Ocean's Thirteen (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Grande Fratello 2023 (La5) ore 21.10

ore 21.10 A Natale mi sposo (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Fringe (Warner TV) ore 21.30