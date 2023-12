Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 11 dicembre 2023: su Canale 5 Grande Fratello, su Rai 1 Il metodo Fenoglio La programmazione di stasera in TV, 11 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, lunedì 11 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come il Grande Fratello su Canale 5, alla serie tv di Rai 1 Il metodo Fenoglio. Non mancano i programmi di attualità e di informazione come Far West su Rai 3 e Quarta Repubblica su Rete 4. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, ore 21.30

Fenoglio riceve un'informazione pericolosa proveniente dal passato dell'uomo di cui si fidava più al mondo. E ora si trova davanti una scelta che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Rai 2 – Raiduo con Ale & Franz , ore 21.20

Una serata comica e leggera per festeggiare i trent'anni di carriera del duo comico Ale&Franz. Tanti ospiti si prestano ad entrare nel loro mondo mischiando i ruoli, divertendosi e divertendoci.

Rai 3 – Far west, ore 21.20

La seconda puntata del programma condotto da Salvo Sottile è dedicata al mostro di Firenze. Indagini, interviste e testimonianze in studio.

Rete 4 – Quarta repubblica, ore 21.20

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d'attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello 2023, ore 21.20

Programma d'intrattenimento condotto da Alfonso Signorini affiancato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Italia 1 – Survive the Game, ore 21.20

Quando il poliziotto David viene ferito in una retata antidroga finita male, il collega Cal dà la caccia ai due criminali che gli hanno sparato. Ed è così che tutti finiscono in una isolata fattoria gestita dal problematico veterinario Eric.

La7 – La Torre di Babele, ore 21.15

Nel programma di Corrado Augias ogni puntata è dedicata a un tema storico, culturale, politico, economico e ai suoi risvolti sull'attualità, sulla vita di ogni giorno e sul mondo che verrà.

TV8 – Gialappa Show, ore 21.30

La Gialappa’s Band approda su Tv8 con un nuovo programma in prima serata che riporta in TV il loro mondo, la loro comicità e i loro tormentoni.

NOVE – Il contadino cerca moglie, ore 21.15

Gabriele Corsi torna alla guida dell’unico dating raccontato dal punto di vista degli uomini, capace di portare sullo schermo non solo l’evoluzione dei sentimenti ma anche la bellezza del territorio italiano.

Real Time – Body Bizarre – Senza struttura facciale, ore 21.30

Storie vere di persone straordinarie affette da patologie misteriose o rare, da lasciar senza parole anche i medici.

10.000 A.C. (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Predators (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 American History X (Iris) ore 21.00

ore 21.00 Il regno (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Io sono Valdez (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 Baci di neve (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 Sliding doors (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 Dennis la minaccia (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Tutto per una canzone (La5) ore 21.10

ore 21.10 Natale da chef (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Nome in codice – Nina (Warner TV) ore 21.30