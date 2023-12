Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 9 dicembre 2023: su Canale 5 il Grande Fratello, su Rai 1 Ballando con le stelle La programmazione di stasera in TV, 8 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, sabato 9 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come il Grande Fratello su Canale 5 e Ballando con le stelle su Rai 1, alla serie tv di Rai 2 S.W.A.T..Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Ballando con le stelle, ore 21.30

Il programma condotta da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Dodici vip si sfidano sulla pista da ballo giudicati da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Rai 2 – S.W.A.T., ore 21.20

La D.E.A. chiede aiuto alla S.W.A.T. per una retata. L'agente a capo dell'operazione è Mac Boyle che, però, sembra avere qualcosa da nascondere.

Rai 3 – Sapiens Un solo pianeta, ore 21.20

Programma di approfondimento condotto da Mario Tozzi. Il primo ricercatore CNR risponde alle domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens.

Rete 4 – Continuavano a chiamarlo Trinità, ore 21.20

I due fratelli fuorilegge e vagabondi dal cuore tenero Trinita' e Bambino vengono scambiati per due agenti federali e approfittano della situazione per rubare un ingente bottino nascosto in un convento di frati da una banda di fuorilegge.

Canale 5 – Grande Fratello 2023, ore 21.20

Programma d'intrattenimento condotto da Alfonso Signorini affiancato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Italia 1 – Bumblebee, ore 21.20

Charlie Watson e' una ragazza apparentemente semplice della California che, nel 1987, sta per compiere 18 anni. La sua vita cambia quando, un giorno, decide di recarsi in una discarica dove trova un maggiolino giallo che sembra non funzionare. In realta', questa macchina e' Bumblebee, un Transformer.

La7 – In altre parole, ore 21.15

Il rototalk del sabato sera con Massimo Gremellini in cui le notizie, i fatti e le storie della settimana si intrecciano con personaggi dell'attualità, dello spettacolo e della cultura in chiave critica ma senza rinunciare a un filo di leggerezza.

TV8 – Alessandro Borghese 4 ristoranti, ore 21.30

Il cooking show di Alessandro Borghese che mette a confronto quattro ristoranti situati nella stessa città. Uno solo di loro sarà il vincitore che si aggiudica il premio in denaro da investire nella propria attività.

NOVE – Michael Jackson L'uomo allo specchio, ore 21.15

Un emozionante documentario che mostra un lato inedito di Michael Jackson.

Real Time – Il dottor Ali – La grande festa, ore 21.30

Ci sono due novità in ospedale: la prima riguarda i preparativi… di una festa!

Amici per la morte (Canale 20) ore 21.04

ore 21.04 Accerchiato (Rai 4) ore 21.20

ore 21.20 John Q (Iris) ore 21.00

ore 21.00 Turandot (Rai5) ore 21.14

ore 21.14 Febbre da cavallo (Rai Movie) ore 21.10

ore 21.10 Un professore – Montaigne Chi siamo (Rai Premium) ore 21.20

ore 21.20 La Bonne (Cielo) ore 21.20

ore 21.20 Highlander (Twenty Seven) ore 21.10

ore 21.10 Rosamunde Pilcher: Va' dove ti porta il cuore (La5) ore 21.10

ore 21.10 La banda del Gobbo (Cine34) ore 21.01

ore 21.01 Fringe (Warner TV) ore 21.30