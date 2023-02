Porta la matrigna a C’è posta per te: “Sono la figlia di tuo marito, non puoi privarmi di mio padre” Nella puntata di C’è posta per te di sabato 18 febbraio, tornano le storie di contrasti familiari tanto amate dal pubblico a casa. Le anticipazioni del people show condotto da Maria De Filippi.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di C'è posta per te in onda sabato 18 febbraio tornano le storie di contrasti familiari che tanto piacciono al pubblico del programma. Sembrerebbe essere destinata a diventare una tra le storie più commentate della puntata quella le cui anticipazioni sono state diffuse sui canali social del people show condotto da Maria De Filippi. Da un lato della busta c'è una donna che ha fatto recapitare la posta al padre e a Maria, la sua compagna. La richiesta è quella di non impedirle di avere un rapporto con il genitore.

"Maria, non puoi privarmi di mio padre"

La protagonista della storia che, con ogni probabilità, diventerà una tra le più commentate della serata è una giovane donna che, di fronte alla matrigna, non tace la sua contrarietà. "Maria, ricordati che sono sempre la prima figlia di tuo marito. Tu non puoi privarmi di mio padre", dice la giovane prima che il pubblico applauda. Nelle anticipazioni diffuse manca la risposta della donna che sarà svelata solo nel corso della puntata di questa sera.

Le anticipazioni di C'è posta per te del 18 febbraio

Maria De Filippi e Luciana Littizzetto

Tra gli ospiti della puntata di C'è posta per te che andrà in onda in prima serata sabato 18 febbraio ci sarà Luciana Littizzetto, conduttrice, attrice e volto assai caro a Maria De Filippi che l'ha spesso voluta in trasmissione. Sarà Luciana a mandare la posta a una serie di altri ospiti noti la cui identità il programma ha preferito non svelare. Secondo i rumors trapelati in rete, a ricevere la posta di Luciana potrebbero essere Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi. Ma il people show, raggiunto da Fanpage.it, non ha commentato le indiscrezioni trapelate a proposito della puntata di questa sera. L'appuntamento con la nuova puntata del programma condotto da Maria De Filippi è in prima serata su Canale5.