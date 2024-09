Polemica su Pomeriggio5 per l’intervista all’assassino di Modena, Myrta Merlino: “La notizia vince sempre”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La scelta di Myrta Merlino e della redazione di Pomeriggio5 di mandare in onda l'intervista-confessione di Lorenzo Carbone, 50enne di Spezzano di Fiorano (in provincia di Modena) che si è dichiarato colpevole di aver ucciso la madre anziana, Loretta Levrini, ha scatenato una grossa polemica. In particolare sui social in molti stanno condannando la decisione di trasmettere un'intervista a un uomo "in evidente stato confusionale" mentre ammette di aver commesso un omicidio. Tra i commenti su X, è arrivato anche quello di Gaia Tortora: in un'intervista a Il Messaggero, Myrta Merlino ha replicato alle polemiche spiegando, nel dettaglio, la dinamica dei fatti accaduti fuori alla casa dell'assassino.

Nella polemica social anche Gaia Tortora

"Quello che è accaduto oggi a Pomeriggio5 è gravissimo. Non è questo il nostro mestiere. Stracciato il codice deontologico stiamo toccando il fondo". Con questo commento Gaia Tortora, la giornalista vicedirettrice di TgLa7, ha detto la sua sulla puntata di Pomeriggio5 che ha trasmesso l'intervista a Lorenzo Carbone. La conduttrice televisiva ha poi "repostato" un altro commento sul suo profilo, di Ermes Antonucci, che scrive: "Un programma Mediaset ha mandato in onda un'intervista a un uomo in evidente stato confusionale, tornato a casa dopo essere sparito una notte, che confessa l'omicidio della madre, malata di demenza. Ma che bisogno c'era?. È ormai passata la regola che tutto possa essere scritto e trasmesso, senza che nessuno si ponga mai un problema non dico deontologico (figuriamoci), ma persino umano? Il circo mediatico ha toccato un suo nuovo punto più basso".

La risposta di Myrta Merlino

"L’azienda mi ha dato ragione. Deontologicamente la notizia vince sempre. E noi l’abbiamo data, con sobrietà e rigore": così Myrta Merlino, intervistata da Il Messaggero, ha risposto alle polemiche sollevate dagli utenti social dopo la trasmissione dell'intervista a Lorenzo Carbone. La conduttrice televisiva a capo di Pomeriggio5 ha spiegato che poco prima di andare in onda, Giuffrida (il giornalista che ha realizzato l'intervista, ndr) "mi ha chiamata e mi ha detto aveva trovato Carbone, ci aveva parlato e l’aveva fatto arrestare". L'inviato era appostato sotto casa e quando ha visto un uomo in evidente stato confusionario, intento ad avvicinarsi al citofono, ha deciso di interrogarlo. "Ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri, se non li avesse chiamati non avremmo mai mandato in onda il servizio" ha aggiunto la Merlino prima di replicare alle polemiche di cui non si è detta meravigliata. "Ho parlato con i Carabinieri e la prima immagine che abbiamo trasmesso è stata quella dell’arresto. Non abbiamo rincorso l’assassino né intralciato le indagini. La storia è chiusa e la raccontiamo perché ne siamo stati testimoni oculari", ha concluso.