Pinocchio and Friends e la tv dei bambini, da RaiYoYo ai tour dal vivo nei musei italiani Le avventure di Pinocchio and Friends, tutti i giorni su RaiYoYo, proseguono anche dal vivo con un grande tour nei musei di tutta Italia. Si parte per la Festa del Papà: ecco dove.

Continua il grande successo di Pinocchio and Friends. Il cartone Rainbow, adattamento della fiaba di Collodi a opera di Iginio Straffi che lo ha aggiornato in chiave moderna con nuovi valori quali inclusione, condivisione parlando ai bambini con un linguaggio spensierato, va in onda tutti i giorni su RaiYoYo con grandi picchi d'ascolti. Ora, inizia anche un tour che toccherà i principali musei italiani per giornate tutte dedicate all'infanzia. Si parte da Napoli per la Festa del Papà e per la Giornata Mondiale del Legno, il 19 e il 20 marzo a Città della Scienza. Tutti i bambini potranno vivere un weekend indimenticabile e conoscere da vicino l’universo del burattino più amato del piccolo schermo, che sarà presente insieme all’inseparabile compagna di avventure Freeda.

Tante le sorprese che aspettano i partecipanti, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni e ai loro genitori: laboratori a tema e attività ricreative e ludiche, come la caccia al tesoro di Pinocchio organizzata per la Festa del Papà, la Bottega delle Meraviglie con tanti giocattoli in legno tutti da scoprire; ma anche laboratori interattivi e momenti dedicati alla creatività che consentiranno ai bambini di sperimentare la costruzione di un gioco, evidenziando il loro valore e l’importanza del giocare, per divertirsi con i propri amici ed arricchirsi di nuove conoscenze ed esperienze. Interessante anche l'iniziativa del Giocattolo Sospeso, da lasciare ai bambini meno fortunati.

Le storie spensierate di Pinocchio and Friends

Pinocchio and Friends punta a incoraggiare i bambini e le bambine a seguire i propri sogni attraverso racconti originali, storie avventure, spensierate, ricche di colpi di scena. Pinocchio e Freeda, sempre guidati dal Grillo Parlante, che ha ricevuto l'incarico dalla Fata Turchina di tenerli d'occhio, sono pronti ancora una volta a una stagione ricca di emozioni.