Petyx di Striscia la Notizia con un’attrice molestata alla Vucciria di Palermo: “Movida fuori controllo” L’inviata del tg satirico ha documentato un tentativo di molestie alla Vucciria di Palermo, a due passi dalle Forze dell’Ordine. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia su Canale 5 alle ore 20.35.

La movida selvaggia a Palermo continua a tenere banco e Stefania Petyx di Striscia la Notizia è tornata a indagare sulla situazione scottante alla Vucciria. Dopo lo scioccante stupro di gruppo ai danni di una giovane ragazza avvenuto a fine agosto, la giornalista del popolare programma satirico si è recata sul posto per scoprire se vi siano state modifiche nella gestione della movida. Durante il servizio, grazie all'aiuto di una attrice che si è finta ubriaca, si mostra come un gruppo di persone ha cercato di toccarla e baciarla in modo inappropriato dimostrando che la zona non è sicura.

Il servizio di Striscia

Stefania Petyx ha inviato un'attrice alla Vucciria di Palermo che ha fatto finta di essere molto ubriaca. Nel corso del servizio, si può vedere chiaramente che la ragazza è stata avvicinata da alcuni uomini che hanno iniziato a molestarla. Inizialmente, le hanno offerto di accompagnarla a casa, ma poco dopo hanno cercato di baciarla e toccarla in modo inappropriato. La giovane è stata alla fine salvata da un ragazzo che vendeva droga nella zona. Le forze dell'ordine, interrogate sull'accaduto, hanno dichiarato che, inizialmente, la ragazza ha scelto di bere eccessivamente da sola e che avrebbero agito solo in caso di situazioni di evidente pericolo.

L'intervento

Le forze dell'ordine che sono state interpellate sull'accaduto hanno dichiarato: "La ragazza partiamo dal presupposto che ha voluto bere fino a questo punto per volontà sua. Ovviamente se in nostra presenza si dovesse verificare qualcosa di anomalo, di eccessivo, nei suoi confronti, è normale che noi interveniamo. Non bisogna mai ridursi non lucidi, che tu sia uomo, che tu sia donna, che sia Palermo, che sia Milano, che sia il Messico… Oppure deve essere con quattro/cinque amici che si prendono cura della sua persona". L'interrogativo posto dal servizio è quanto sia sicura la Vucciria per una donna sola, turista o meno. La questione sollevata da Striscia la Notizia solleva una serie di preoccupazioni sulla sicurezza e la gestione della movida nella zona e rimarrà al centro del dibattito.