Perla Vatiero rassicura Mirko Brunetti: “Giuseppe Garibaldi non mi piace, non è il mio tipo”

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 gennaio, Mirko Brunetti è intervenuto in studio, criticando per l'ennesima volta il comportamento di Giuseppe Garibaldi con Perla Vatiero. L'ex gieffino non ha dubbi, ritiene che il concorrente si sia avvicinato alla sua ex fidanzata solo per strategia con l'intento di proseguire con più facilità il percorso nella casa e per farsi benvolere dal pubblico. Dopo la puntata, la reazione di Perla Vatiero.

Perla Vatiero e l'astio di Mirko Brunetti nei confronti di Giuseppe Garibaldi

Perla Vatiero si è sfogata dopo la puntata del Grande Fratello. La concorrente ha notato che molti suoi compagni di avventura le chiedono le motivazioni dell'astio di Mirko Brunetti nei confronti di Giuseppe Garibaldi: "Tutti mi chiedono perché Mirko fa così. Ma io sto qua dentro, che ne so. Non lo so, mi faccio tante domande anche nei confronti di Giuseppe". Letizia Petris le ha confidato la sua impressione: "Mi sembra arrabbiato, ma noi non capiamo perché, non vediamo quello che vede lui".

Perla Vatiero chiarisce di non essere interessata a Giuseppe Garibaldi

Perla Vatiero non ritiene plausibile che Mirko Brunetti possa essere geloso di Giuseppe Garibaldi, perché – conoscendola bene – dovrebbe sapere che non può essere interessata a lui:

Non c'è gelosia nei miei confronti. Lo sa che a me Giuseppe non piace, che non è il mio tipo. Però ha ribadito: "Mi dispiace che Perla non se ne renda conto". Ma di cosa? Dice che Giuseppe ha detto: "Non mi metterò mai contro Perla", ma quando l'ha detto. L'avrà detto scherzando. Ma Mirko ha detto che non si mette contro di me perché sono forte. Io non riesco a vedere così (Giuseppe, ndr). Lo vedo sincero e vero nei miei confronti. Non avremmo motivo per cui litigare.

Non resta che attendere le prossime puntate per assistere ai nuovi confronti tra Mirko, Perla e Giuseppe.