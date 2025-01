video suggerito

Perché SenzaCri è assente nella puntata di Amici 24 del 12 gennaio Nella registrazione della puntata di Amici 24, in onda domenica 12 gennaio, SenzaCri è assente. Ecco spiegato perché.

Nella registrazione della puntata di Amici 24, in onda domenica 12 gennaio, SenzaCri è assente, come rivelato nelle anticipazioni diffuse sulle prossime puntate. Le sfide, infatti, sono tutte rimandate a causa di quello che le è accaduto. Il motivo della sua assenza non ha niente a che vedere con alcun tipo di provvedimento disciplinare. Ecco cosa è successo.

Cosa è successo a SenzaCri, il motivo dell’assenza in puntata

L'assenza di SenzaCri ha sollevato molte domande tra i fan del programma. Come si può evincere dalla puntata in onda domenica 12 gennaio, la giovanissima allieva non ha partecipato alla registrazione a causa di una febbre alta. Addirittura, la ragazza è alle prese con una temperatura di 39 e mezzo di febbre. Questo è il motivo che non le ha permesso di partecipare regolarmente alla registrazione del programma.

Le anticipazioni della puntata di oggi: spoiler

Nella puntata in onda il 12 gennaio, le sfide tra gli allievi di Amici 24 proseguiranno nonostante l'assenza di Senza Cri. Ecco cosa abbiamo potuto apprezzare nella puntata. Intanto, gli ospiti sono stati Ermal Meta come ospite musicale mentre Dardust e Garrison Rochelle hanno rispettivamente giudicato canto e ballo. Gli allievi puniti con il provvedimento disciplinare, ovvero TrigNO, Nicolò e Ilan, non faranno nessuna sfida proprio in ragione dell'assenza di SenzaCri. Mollenbeck e Dandy sono finiti in sfida perché ultimi nella classifica della puntata precedente. Per quanto riguarda gli inediti, Antonia si classifica prima e TrigNO secondo. Ultimo posto pre Nicolò. Primo posto al ballo: Alessio. Secondo posto: Dandy. Terzo posto: Daniele. Ultima classificata Giorgia. Non sono mancate le scaramucce: Alessandra Celentano ha discusso con Garrison Rochelle a causa dell'esibizione di Alessia, che ha ballato con Sebastian.