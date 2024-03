Perché Mirko ha posato con le finaliste del GF per la copertina di Chi, un video svela cos’è accaduto Perché Mirko Brunetti, eliminato dal Grande Fratello lo scorso dicembre, ha posato insieme a Perla Vatiero e Beatrice Luzzi per la copertina del settimanale Chi invece che lasciare spazio alla terza classificata Rosy Chin? Un video svela cos’è accaduto dietro le quinte della finale del GF. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Perché Mirko Brunetti, concorrente del Grande Fratello eliminato a dicembre, ha posato per la copertina del settimanale Chi insieme a Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, le due superfinaliste di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini? Sono diversi gli utenti che si sono chiesti il motivo della presenza di Mirko in copertina. Ex concorrente del reality, non ha preso parte attiva alla finale se non per la sorpresa fatta a Perla, sua compagna risultata essere la vincitrice del reality. Eppure il giovane ha posato per la copertina del settimanale insieme alle due donne arrivate in prima e in seconda posizione e al posto della terra finalista Rosy Chin. È un video girato dietro le quinte della finale a svelare il motivo della presenza di Brunetti nella foto utilizzata per la copertina di Chi.

Beatrice Luzzi a Mirko e Perla: “Avete giocato in due”

È un video girato subito dopo la proclamazione della vincitrice a svelare il motivo della presenza di Mirko. A chiedere a Brunetti di posare per la foto della cover sembrerebbe essere stata Beatrice Luzzi che ha rivolto ai due concorrenti una frecciatina. “Avete giocato in due e quindi è giusto che ci sia pure tu”, commenta l’attrice nel filmato, sottolineando quanto ritenesse che la vittoria di Perla fosse da condividere con il compagno.

Mirko sulla copertina di Chi: “Al GF vince l’amore”

Anche la frase utilizzata dal settimanale per la copertina è la stessa pronunciata da Beatrice nella prima intervista rilasciata dopo la finale. “Al Grande Fratello ha vinto l’amore”, titola il settimanale di cui Alfonso Signorini è direttore editoriale. Parole che la stessa Beatrice pronuncia, sottolineando che la vittoria di Perla sia in realtà da dividere con il compagno e che il pubblico avrebbe premiato la storia d’amore più che la singola concorrente.