Gabriele Corsi spiega il rifiuto di Domenica In con Mara Venier: “Spezzone gioco era poco efficace per me”

Gabriele Corsi ha rotto il silenzio sul suo forfait a Domenica In. Inizialmente avrebbe dovuto affiancare Mara Venier, ma in un secondo momento la sua partecipazione è saltata: “C’era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato. Uno spezzone di gioco era poco efficace per me”.

Dopo le parole di Mara Venier, che ha rotto il silenzio sulla mancata presenza di Gabriele Corsi a Domenica In, è ora il diretto interessato a fare chiarezza sull'accaduto. La conduttrice aveva spiegato che non se la sentiva di fare il gioco musicale e che, per questo, aveva fatto un passo indietro. Nulla a che vedere il discorso di non voler "condividere la scena", contrariamente a quanto si era vociferato negli scorsi mesi. "C'era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato", ha spiegato Corsi.

Ospite del Festival dello Spettacolo, organizzato a Milano da Tv Sorrisi e Canzoni, Corsi è tornato a parlare della sua mancata partecipazione a Domenica In in qualità di co-conduttore, di cui si era a lungo parlato prima dell'inizio della nuova edizione. "La realtà è molto semplice, c'era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato, sono state fatte altre scelte", ha spiegato parlando con il direttore del settimanale Vitali.

Corsi ha precisato che "l'idea di fare uno spezzone di programma con il gioco" gli sembrava poco "efficace" e non adatta a lui, così ha preferito tirarsene fuori. Una decisione che Rai, la sua agenzia e la stessa Mara Venier approvavano: "Abbiamo convenuto tutti che non era adatto a me. Ci ho pensato molto, ho valutato molto, l'ho fatto con grande difficoltà, non a cuore leggero". Nonostante sia sfumata l'idea di lavorare con ‘Zia Mara', tra loro nessun tensione: "Siamo rimasti in ottimi rapporti".

Nei mesi precedenti alla ripartenza del programma, era nato un vero e proprio ‘giallo' intorno alla presenza di Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier a Domenica In. Inizialmente si parlava di "motivazioni economiche" dietro il passo indietro del co-conduttore, ma la sua agenzia aveva categoricamente smentito la versione. "Un progetto radicalmente cambiato", era stata poi la comunicazione ufficiale. E oggi, è lo stesso Corsi a confermare questa ricostruzione: ha detto no per un progetto cambiato rispetto a quanto concordato inizialmente che non sentiva vicino alle sue corde e al suo modo di essere.