Perchè Costantino della Gherardesca non condurrà Pechino Express nella puntata del 7 aprile Nella puntata del 7 aprile di Pechino Express, Costantino della Gherardesca non ci sarà per via di un infortunio. Al suo posto, a guidare i viaggiatori in Uzbekistan, tornerà l’instancabile viaggiatore Enzo Miccio.

A cura di Elisabetta Murina

Mentre la gara di Pechino Express entra nel vivo, il viaggiatore per eccellenza cambia rotta. Nella puntata di questa sera, giovedì 7 aprile, le sette coppie rimaste in gara approderanno in Uzbekistan, lasciandosi alle spalle i meravigliosi paesaggi dalla Turchia. Ad accompagnarli, però, non ci sarà più Costantino della Gherardesca, ma un conduttore decisamente speciale, ormai veterano della gara.

Costantino della Gherardesca infortunato, chi lo sostituirà

Già le anticipazioni della settimana scorsa e alcune indiscrezioni avevano parlato di un passaggio di testimone nella conduzione di Pechino Express. Ora è arrivata l'ufficialità direttamente da Costantino della Gherardesca, tramite il profilo social del programma. A prendere il suo posto sarà Enzo Miccio, instancabile viaggiatore, vincitore della scorsa edizione e concorrente per una puntata di quella attuale. "Ci pensi tu a quei rammolliti?", ha annunciato con ironia lo storico conduttore, che per questa sera guarderà le coppie dal divano di casa. Ancora non si sa quanto tempo durerà la sua assenza, se una sola puntata o fino alla fine dello show. Il motivo è un infortunio, avvenuto proprio durante l'avventura da viaggiatore con il frenetico Wedding Planner.

Cosa è successo a Costantino della Gherardesca durante la gara

Solo qualche settimana fa il conduttore ha rimesso lo zaino in spalla ed è tornato a essere un viaggiatore. A condividere una tappa con lui è stato proprio Enzo Miccio, wedding planner di professione e instancabile corridore, che con grinta e velocità ha vinto la scorsa edizione dello show. Le Lepri, così hanno deciso di farsi chiamare, hanno messo in difficoltà le altre coppie: chi si è classificato dopo di loro ha rischiato di dover interrompere l'avventura di Pechino Express. Mamma e Figlia ci sono andate vicino, ma per fortuna la busta nera finale non è stata eliminatoria. Per Costantino questa esperienza però è stata rischiosa: bisognoso dei suoi tempi, più lenti rispetto al compagno, è inciampato a pochi metri dal via cadendo a terra e facendosi male. Si è poi subito rialzato, ma le conseguenze del piccolo infortunio l'hanno portato a dover cedere il suo posto da conduttore.