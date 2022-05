“Per fortuna non sono di Napoli”, Alessandro Vicinanza fa infuriare Armando che lascia lo studio Alessandro Vicinanza ha fatto infuriare Armando Incarnato a Uomini e Donne: dopo un acceso scontro, il napoletano ha deciso di lasciare lo studio, “Devo calmarmi”.

A cura di Gaia Martino

È scoppiato un nuovo duro scontro in studio a Uomini e Donne e ha visto ancora Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza protagonisti. Melissa, la nuova Dama che aveva intrapreso una conoscenza con il Cavaliere di Salerno, ha deciso di metterci un punto: lì è intervenuto il napoletano. Nella puntata del dating show andata in onda oggi, dopo il confronto tra i due del Trono Over, Armando Incarnato si è avvicinato alla donna durante il ballo, e una volta terminata la musica, Tina Cipollari ha chiesto al napoletano cosa le avesse detto: da lì si è scatenata la lite tra i Cavalieri, interrotta dall'uscita dallo studio del napoletano.

Melissa chiude la conoscenza con Alessandro

La Dama Melissa invitata al centro dello studio ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con Alessandro Vicinanza, Cavaliere che invece si è dichiarato preso da lei.

Io voglio essere sincera. Questo trasporto non c'è, non so se è dovuto al contesto o al fatto che io non lo conosca. Non mi ci vorrà molto, devo capire. Non provo l'imbarazzo che ho provato con altri uomini con cui sono uscita.

"A me lei piace ma se queste sensazioni non le hai da subito…" ha replicato il Cavaliere. "Io Luca da casa non lo calcolavo da casa, invece la sensazione che ho provato ad incrociarlo dietro le quinte è diversa da quella che ho provato con Alessandro" ha continuato la Dama. I due, visto il poco trasporto della donna, hanno deciso di chiudere la loro conoscenza.

Lo scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Il durissimo scontro tra i due Cavalieri è scoppiato quando Armando Incarnato, durante il ballo, si è avvicinato a Melissa che ha deciso di chiudere la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Il napoletano sostiene che il comportamento del Cavaliere di Salerno non sia corretto perché ancora oggi sceglie di divertirsi nei locali: "Quando io mi divertivo a fare cene spettacolo con amici, ero single. Quando vieni a Uomini e Donne e continui a fare quella vita, ti rapporti con una donna ma che puoi darle? Una serata?". Intervenuta Tina Cipollari, si è aperto il dibattito: "Il tuo vero problema è che temi che qualcuno ti rubi la scena, lui è di Napoli" ha detto l'opinionista, replicata subito dal Cavaliere: "Lui non è di Napoli, è di Salerno". Alessandro Vicinanza ha così sussurrato "Per fortuna", frase che ha mandato su tutte le furie il napoletano. "Ma perché che hai da dire su Napoli? Ma senti che dici? Sei un cafone" ha urlato Armando infuriato. Alessandro Vicinanza, senza dar credito all'accusa per la frase detta a bassa voce, ha invitato il Cavaliere a guardare il proprio percorso ma il napoletano non è riuscito a mantenere la calma. Così Maria De Filippi li ha invitati a calmarsi, poi Armando ha concluso: "Vorrei uscire mi devo calmare – ha detto alzandosi dalla sedia – Però non devi parlare, ti devi stare zitto".