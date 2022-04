Peparini furiosa con Alessandra Celentano: “Non ti permetto di dire che non ne capisco di danza” Serale di Amici 2022, Veronica Peparini si è scagliata contro Alessandra Celentano, che aveva insinuato che lei non ne capisse di danza.

"Il mondo della danza sa" e così ad Amici è scoppiato lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Ma facciamo un passo indietro. Una delle sfide della puntata del serale trasmessa sabato 30 aprile, ha visto Michele Eposito della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Dario Schirone della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, per un guanto di sfida voluto dalla maestra Celentano

"Il mondo della danza sa" e scoppia la lite

Dopo l'esibizione di Dario Schirone, Veronica Peparini si è detta convinta che Alessandra Celentano non sia riuscita a mettere in difficoltà il suo allievo, perché ha le doti tecniche necessarie per affrontare la coreografia che la maestra ha pensato per il guanto di sfida: "Essendo io l'insegnante di modern della scuola, penso di essere in grado di dire se lui possa stare o meno nella scuola come ballerino di modern", poi rivolgendosi ad Alessandra: "Tu dici che il mondo della danza sa. Bene, ora il mondo della danza sa che Dario è un talento".

Alessandra Celentano attacca Veronica Peparini

Alessandra Celentano ha rimarcato i premi vinti da Michele Esposito: "Il mondo della danza di Dario qual è? Cosa ha fatto Dario?". A questo punto è intervenuto Dario, che ha prima rimarcato di avere quattro anni di meno di Michele, poi ha aggiunto: "Voglio dire una cosa senza battutine. C'è la libertà di pensiero. Dato che siamo in democrazia, ognuno la pensa come vuole". Alessandra Celentano ha replicato sarcastica: "Sei talmente versatile, che hai reso una mia coreografia, una coreografia di Veronica. Tu fai quei movimenti e quelli sono. Sei scarso" e poi la frecciatina a Peparini: "Pensare di avere ballato bene questa cosa, vuol dire non capirne di danza". Veronica non ci ha visto più:

"Scusa Ale, questo non te lo permetto. Non ti permetto di dire che io non capisco di danza. Io capisco di danza e anche molto bene. Ma di cosa parli? Ma cosa dici? Dario ha ballato benissimo e te lo dico io, ma te lo possono dire anche tantissimi ballerini".

Alessandra Celentano ha replicato: "Allora il vostro mondo della danza non sa". Veronica ha concluso: