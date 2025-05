video suggerito

Pechino Express 2025, i vincitori sono i Medagliati: il trionfo di Jury Chechi e Antonio Rossi Le leggende dello sport italiano vincono l'avventura tra Filippine, Thailandia e Nepal. Al secondo posto i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, terzi gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese.

Un'altra medaglia d'oro al collo per chi di trionfi se ne intende. Jury Chechi e Antonio Rossi, coppia dei "Medagliati", hanno conquistato la vittoria nell'edizione 2025 di Pechino Express, confermando il pronostico che li vedeva favoriti sin dalla partenza. Dopo oltre 6000 chilometri attraverso tre paesi affascinanti – Filippine, Thailandia e Nepal – le due icone dello sport italiano hanno tagliato per primi il traguardo finale, posto nello spettacolare Tempio di Uma Maheshwor in Nepal, battendo nella finalissima i "Complici" Dolcenera e Gigi Campanile.

I Medagliati sono i vincitori di Pechino Express: la proclamazione di Costantino della Gherardesca.

La proclamazione, suggestiva ed emozionante, è stata orchestrata dal conduttore Costantino della Gherardesca, che ha guidato i viaggiatori insieme all'inviato speciale Fru durante tutto il percorso del programma Sky Original prodotto da Banijay Italia. I "Medagliati" hanno dimostrato sul campo le qualità che li hanno resi campioni olimpici: determinazione, resistenza e spirito di squadra. Durante la competizione si sono aggiudicati diverse prove immunità e vittorie di tappa, rafforzando un'amicizia che va ben oltre lo sport.

Cosa è successo nella puntata finale dell'8 maggio 2025: la finale tra Medagliati e Complici

L'ultima tappa è partita dalla Skywalk Tower di Katmandu, proseguendo attraverso le tre affascinanti Durbar Square della valle – un vero museo a cielo aperto caratterizzato da maestosi templi, pagode e santuari. Nelle vicinanze del Tempio induista di Pashupatinath, il più antico del Nepal, è avvenuta la prima eliminazione: gli "Estetici" Giulio Berruti e Nicolò Maltese hanno conquistato il terzo posto. La finalissima ha visto contrapposti i "Medagliati" e i "Complici" in una corsa adrenalinica verso il Tempio di Uma Maheshwor. Sullo sfondo di una spettacolare danza ritmica scandita dal rullo incessante dei tamburi, Jury e Antonio hanno conquistato l'ennesimo trionfo delle loro carriere leggendarie.

Le altre coppie sul podio

Grande soddisfazione anche per i secondi classificati, i "Complici" Dolcenera e Gigi Campanile, che dopo trent'anni di unione professionale e sentimentale hanno colto l'occasione per riscoprirsi ulteriormente durante questa avventura estrema. Gli "Estetici" Giulio Berruti e Nicolò Maltese, amici nella vita, hanno conquistato il terzo gradino del podio mantenendo fino all'ultimo l'atteggiamento scanzonato e curioso che li ha contraddistinti per tutta l'esperienza.