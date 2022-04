Pechino Express 2022, Gli Indipendenti sono gli eliminati dell’ottava puntata A lasciare Pechino Express arrivati alla settima puntata sono Cristian Dondi e Bugo, ovvero la coppia de Gli Indipendenti. A vincere la puntata, invece, sono state Nikita Pelizon e Helena Prestes ovvero Italia-Brasile.

A cura di Ilaria Costabile

Al termine dell'ottava puntata di Pechino Express sono stati eliminati dal gioco Bugo e Cristian Dondi, ovvero la coppia de Gli Indipendenti. A decretare il loro abbandono è stata la coppia Italia-Brasile, arriva prima, che ha preferito tenere in gioco la coppia de Gli Scacalli, ovvero Aurora Leone e Fru. I concorrenti erano arrivati in Giordania ad Amman, ed è proprio arrivati ad un passo dalla finale che hanno dovuto abbandonare la loro avventura.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 28 aprile 2022

Gli Indipendenti, ovvero la coppia formata da Bugo e Cristian Dondi, hanno dovuto abbandonare il game show per una decisione della coppia Italia-Brasile che ha motivato così in questa scelta: "Abbiamo rischiato l’eliminazione proprio per mano degli Sciacalli ma abbiamo deciso di non fare occhio per occhio dente per dente ma di rimanere in gara con chi ha compreso il senso del gioco. Scegliamo dunque di tenere Gli Sciacalli per eliminare Gli Indipendenti". A prendere parola dopo l'annuncio di Costantino Della Gherardesca, supportato da Enzo Miccio, è Bugo che infatti ringrazia per l'esperienza vissuta e aggiunge: "Abbiamo viaggiato per imparare molto, è una gara attraverso la cultura".

La classifica dopo l'ottava puntata

Il viaggio per le coppie in gara in questa puntata è stato a dir poco avventuroso, non sono mancati infatti i momenti di tensione, soprattutto per la coppia formata da Fru e Aurora a cui è stato dato un malus dalla coppia Italia Brasile, le modelle Helena e Nikita, e quindi hanno dovuto affrontare le tappe senza l'aiuto della mappa. Le coppie ad approdare all'ultima tappa, ovvero l'ultima in Giordania, prima dell'arrivo negli Emirati Arabi sono le seguenti, in ordine secondo la classifica finale:

