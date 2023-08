Patrick Zaki parla di calcio a Supertele, intervista con Pierluigi Pardo a DAZN L’attivista egiziano, liberato solo alcune settimane fa da una lunga detenzione, protagonista della puntata del 21 agosto del talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo. Racconterà il suo amore per il Bologna e per il calcio, che tanto lo ha aiutato nei mesi più difficili.

A cura di Andrea Parrella

Riparte la stagione di Supertele, lo spazio di commento del lunedì sera di DAZN condotto da Pierluigi Pardo, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione di Serie A. E il talk sportivo ricomincia da un ospite speciale, legato in modo particolare al primo posticipo del lunedì di questa stagione 2023-2024, Bologna-Milan. A interagire con il giornalista di DAZN ci sarà infatti Patrick Zaki, l'attivista egiziano rimasto in prigione per lungo tempo e solo di recente liberato dal governo a seguito della grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Sarà lui l'ospite principale della puntata del 21 agosto.

L'intervista a Patrick Zaki

Zaki, profondamente legato a Bologna per gli studi universitari, sarà protagonista di un'intervista rilasciata a Pardo in cui racconterà la sua passione calcistica e soprattutto il suo attaccamento al Bologna, squadra che ha avuto un ruolo di supporto fondamentale anche nei mesi trascorsi in carcere, come lui stesso aveva raccontato nelle scorse settimane. Lo scorso 31 luglio l'attivista, rientrato in Italia solo da poche settimane, aveva fatto visita alla squadra a a Casteldebole, il centro tecnico del Bologna. Lì aveva trascorso del tempo con i calciatori e l'allenatore Thiago Motta, parlando così del suo affetto per il Bologna: “Seguivo tutti i match, anche quando ero in prigione. Mia sorella e la mia ragazza, quando non sentivo la partita per radio, mi scrivevano i risultati. Prima che mi imprigionassero avevo comprato i biglietti per Bologna – Juventus del 2020. Spero di essere al Dall’Ara per la gara contro il Milan, il 21 agosto". Nel corso dell'intervista con Pardo, Zaki approfondirà proprio questi aspetti calcistici, toccando inevitabilmente anche la complessavicenda dell'arresto e poi della scarcerazione.

Al via la terza stagione di Supertele

Supertele – Leggero come un Pallone, viene trasmesso ogni lunedì di Serie A TIM, all’interno della piattaforma DAZN. Il programma inizia alle 20.30 con il racconto della sfida del lunedì per poi proseguire con le interviste del dopo partita, gli approfondimenti sulla giornata appena trascorsa, contenuti originali e interviste esclusive. Il programma è nato nel 2022 ed è giunto alla sua terza stagione.