Paolo Masella e il rapporto con il padre dipendente dall’alcol: “Deve fare lui il primo passo” Nella puntata del 25 settembre del Grande Fratello, Paolo Masella ha parlato del complicato rapporto con il padre, dipendente dall’alcol, che non riesce a perdonare: “Deve fare lui il primo passo, una mano gli è stata allungata più volte”. Poi ha ricevuto una commovente lettera da parte della sorella Chantal.

Al Grande Fratello, nella puntata del 25 settembre, Paolo Masella ha raccontato la sua storia familiare. Dopo aver riabbracciato la madre Sandra la scorsa settimana, il concorrente ha affrontato il difficile tema del rapporto con il padre, dipendente dall'alcol, che non è mai riuscito a perdonare. Il ragazzo ha poi ricevuto in diretta una commovente lettera da parte della sorella Chantal.

Paolo Masella e il complicato rapporto con il padre

Nella settimana appena trascorsa nella casa, Paolo Masella si è confidato con Letizia Petris riguardo al rapporto con la figura paterna. La concorrente capisce da vicino i suoi problemi perché suo padre è un ex tossicodipendente. Il ragazzo crede che debba essere lui a fare il primo passo e ad ammettere di aver bisogno di aiuto. Se dovesse farlo, lui sarebbe più che contento di aiutarlo:

Lui ha l'arma, basta che venga da me e mi dica ‘accompagnami'. Però se non lo fa lui, non sono io a doverlo fare. Una mano gli è stata allungata tante volte, se vuole fare un passo drastico deve essere lui a farlo, a dimostrarlo.

Letizia ha provato a farlo ragionare facendogli capire che le persone non si hanno per sempre e delle volte vale la pena provarci e riprovarci. "C'è tantissima sofferenza, cose di cui per privacy non voglio parlare, rispetto la mia e la sua privacy", ha spiegato Paolo.

La lettera della sorella di Paolo Masella

Paolo Masella ha una sorella maggiore, Chantal, che ha mantenuto con loro padre un rapporto, nonostante i suoi problemi con l'alcol. "L'ho sempre saputo, rispetto la sua scelta. È più matura di me su certi lati, più paziente, ha preso da mia madre quello che non ho preso io", ha spiegato il concorrente ad Alfonso Signorini.

In diretta, il ragazzo ha poi sentito la commovente lettera che la sorella ha scritto per lui, nella quale fa sapere di non perdere la speranza che un giorno anche Paolo possa perdonare il padre. "Ha sofferto anche più di me, l'ha vissuta in prima persona, era più grande", ha detto Masella a proposito di Chantal. Poi ha aggiunto: "Si è preclusa molte cose della sua adolescenza per crescere me, non smetterò mai di ringraziarla".