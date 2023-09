Paolo fa uno spiegone sulle dinamiche del GF, al suo ingresso diceva: “Non ho mai visto una puntata” Entrato raccontando di non aver mai visto nemmeno una puntata del reality, il concorrente desta qualche sospetto, rivelando una spiccata abilità nella strategia di gioco, spiegando per filo e per segno a Rosy come funzionano dinamiche e nomination e mostrandosi capace di abili strategie.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paolo Masella si sta ambientando nella nuova Casa del GF. Dopo nemmeno tre giorni nel loft, il giovane romano di professione macellaio ha già intavolato un buon grado di confidenza con quelli che sembrano essere tra gli elementi più forti in gioco finora. Entrato raccontando di non aver mai visto nemmeno una puntata del programma, il concorrente sta iniziando a destare qualche sospetto, rivelando una spiccata abilità nella strategia di gioco.

Paolo spiega a Rosy come funzionano le dinamiche del GF e le nomination

Nemmeno 48 ore e lo abbiamo visto condividere con Alex Schwazer gli allenamenti. Mentre l’atleta si dedicava alla sessione di marcia sul tapis roulant, Paolo lo affiancava tentando un improvvisato sollevamento pesi in giardino, chiedendogli di più sulla sua preparazione, azzardando anche qualche consiglio. Poche ore dopo lo ritroviamo insieme a Rosy Chin, scambiando chiacchiere e confidenze sul divano.

Ciò che stupisce è che il 25enne romano intrattiene una sempre più confusa Rosy spiegandole per filo e per segno come funzionano le dinamiche di nomination del reality e come attuare al meglio una strategia che possa garantire un buon proseguimento al gioco. “Io sono malvagio, ci penso a ‘ste cose. Sono una persona che guarda avanti a quello che potrebbe succedere e comincio a crearmi un’idea”, spiega alla cuoca particolarmente stupita.

Paolo Masella si rivela un abile giocatore

Sui social il pubblico ha già sollevato qualche perplessità a riguardo, dal momento che il ragazzo era entrato nella Casa raccontando di non aver mai visto nemmeno una puntata del Grande Fratello in vita sua. Non male per una persona che non avrebbe nemmeno i social, a sua detta. Paolo potrebbe aver appreso velocemente le dinamiche insegnategli dalla produzione prima di entrare, questo non è da escludere. Sarebbe comunque l’evidenza di un talento notevole nella strategia di gioco, la prova che gli autori hanno scelto un concorrente capace di giocare e che sta facendo il suo percorso, in fin dei conti, in maniera pulita. Lo scopo d’altronde è proprio giocare. Classe 1998, Paolo Masella è nato e cresciuto a Roma. Lavora come macellaio nel negozio lasciatogli dal nonno. È appassionato di viaggi e si ritiene un ragazzo “all’antica”, non usa profili social e ama ascoltare musica anni ’90.