video suggerito

“Paolo Conticini nuovo conduttore de I fatti vostri”: l’indiscrezione e cosa farà Tiberio Timperi Tiberio Timperi potrebbe lasciare I fatti vostri. Al suo posto Paolo Conticini, attuale volto di Cash or Trash. L’indiscrezione. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità a I fatti vostri. La conduzione del programma sarebbe destinata a cambiare. Tiberio Timperi, infatti, potrebbe lasciare il timone della trasmissione di Rai2 a Paolo Conticini, attualmente volto del canale Nove con Cash or Trash. All'orizzonte nuovi impegni professionali per Timperi. Anna Falchi resterà al suo posto.

Paolo Conticini alla conduzione de I fatti vostri

Secondo quanto sostiene DavideMaggio.it, Tiberio Timperi lascerà la conduzione de I fatti vostri. Al suo posto ci sarà Paolo Conticini, un volto amatissimo del piccolo schermo, sia in qualità di attore che in qualità di conduttore. Il cinquantaseienne è attualmente al timone del programma Cash or Trash con i mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci. La Rai starebbe verificando se questo impegno sia compatibile con la conduzione de I fatti vostri e dunque se Conticini possa continuare a condurre entrambi i programmi. Al fianco di Paolo Conticini, nella nuova edizione de I fatti vostri, resterà Anna Falchi: la conduttrice sarebbe stata confermata.

Cosa farà Tiberio Timperi dopo I fatti vostri

Sempre secondo DavideMaggio.it, Tiberio Timperi sarebbe pronto a una nuova avventura professionale. Il conduttore sarebbe pronto a lasciare Rai2 per spostarsi su Rai1. Ad attenderlo la conduzione di Uno Mattina News. Era il 2023 quando annunciava che avrebbe condotto I fatti vostri. Si era detto entusiasta di poter fare quell'esperienza perché la vedeva come "un'opportunità di andare a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai", dicendosi pronto a cercare di "suonare la musica giusta". Dopo due edizioni, il suo futuro sembra essere altrove. Non resta che attendere l'ufficialità per scoprire se l'indiscrezione sarà confermata e conoscere i nomi dei conduttori della prossima edizione de I fatti vostri.