Paolo Celata promosso in prima serata, l’inviato della Maratona Mentana in onda dal 1 agosto A partire dal 1 agosto il giornalista del TgLa7 avrà un programma tutto suo, in onda due volte alla settimana, per raccontare la campagna elettorale d’agosto. In studio con lui, oltre Alessandro De Angelis e Silvia Sciorilli Borrelli, probabile presenza di Zoro, come Celata ha annunciato sui social.

A cura di Andrea Parrella

Un agosto caldissimo dal punto di vista politico si prospetta dinanzi a noi. Con le elezioni del 25 settembre la televisione si sta riorganizzando per seguire tutte le fasi di una campagna elettorale-lampo, della durata di poco meno di due mesi. Tra le reti che meglio hanno seguito le fasi della crisi e caduta del governo Draghi c'è sicuramente La7, che non ha perso la sua declinazione informativa e che dal 1 agosto avrà un nuovo appuntamento in prima serata dedicato proprio al dibattito elettorale.

Quando inizia La corsa al voto

Si tratta di La Corsa al voto, condotto da Paolo Celata, che per due volte alla settimana, in prima serata, racconterà gli sviluppi della corsa elettorale con ospiti in studio. Per Celata, inviato storico della Maratona Mentana, nonché anchorman dell'edizione serale del TgLa7 in assenza di Mentana e personaggio fisso di Propaganda Live, si tratta del debutto alla conduzione di un programma tutto suo. Andrà in onda il lunedì e il mercoledì, alle 21.30.

Corsa al voto sarà un assaggio del riassetto anticipato del palinsesto regolare di La7, con i talk show che si preparano a partire prima del previsto proprio in virtù delle elezioni del 25 settembre. Di sicuro Piazzapulita, che ripartirà l'8 settembre e che sarà probabilmente seguito dagli altri programmi della rete.

Possibile presenza di Diego Bianchi

Niente ferie, dunque, per Paolo Celata, che in realtà in uno spot di lancio del programma in rotazione su La7 in questi giorni specifica di aver fatto vacanze a giugno ("Sono stato in Provenza, bellissima"). In studio con lui certamente Alessandro De Angelis, anche lui presenza fissa della Maratona Mentana, e Silvia Sciorilli Borrelli. Possibile anche la presenza di Diego Bianchi, alias Zoro, con cui Celata collabora ormai da anni proprio per Propaganda Live e che potrebbe intervenire durante le puntate di "La corsa al voto", come il giornalista ha spiegato nello stesso video di presentazione in rotazione sui social, in cui spiega al pubblico la struttura del programma.