Paola Iezzi regala "una tazza Fika" a Francesca Fagnani: cos'è e perché gliel'ha donata a Belve Paola Iezzi ha regalato una tazza con la scritta Fika a Francesca Fagnani. "Viene dalla Svezia, la regalo solo a quelle giuste", le ha detto consegnandogliela. Il motivo è legato alle frequenti pause caffè svedesi, sin dal XIX secolo. Il nome fika derivava da "kaffi", il nome del caffè dell'epoca appunto. La nota cantante ha colto l'occasione per farle anche un poderoso complimento.

A cura di Redazione Spettacolo

Paola Iezzi ha regalato una tazza con la scritta Fika alla conduttrice Francesca Fagnani, che di lì a pochi minuti l'avrebbe intervistata a Belve. "Viene dalla Svezia, la regalo solo a quelle giuste", le ha detto consegnandogliela. Il motivo è legato alle frequenti pause caffè svedesi, sin dal XIX secolo, a tal punto da renderli tra i maggiori consumatori al mondo. Il nome fika derivava da "kaffi", il nome del caffè dell'epoca appunto. La nota cantante ha colto l'occasione per farle anche un complimento.

Cos'è il fika in Svezia e cosa significa sulla tazza

Il rituale quotidiano che di solito viene riportato con la dicitura Fika in Svezia prevede caffè o cappuccino, a seconda dei gusti e dei bisogni, e un dolce di accompagnamento, qualora lo si preferisca. Ma non uno qualunque: il Kanelbulle (che significa ‘girella alla cannella', ndr), la tipica lumaca alla cannella (per via della sua forma e del sapore) in Svezia è particolarmente popolare e viene spesso consumato nel fika. Per questo motivo, molte tazze, viste le numerose versioni in circolano, riportano i riferimenti al caffè e a questo specifico dolce.

Perché Paola Iezzi ha regalato la tazza Fika a Francesca Fagnani

"È una captatio benevolentiae", ironizza Paola Iezzi nel passare l'ironico dono alla conduttrice, alla quale, indirettamente, ha voluto fare anche un poderoso complimento. "È molto gradito", ha replicato Fagnani, ridendo del doppio senso racchiuso nella simpatica tazza. Le tazze Fika sono disponibili su numerosi siti e in formati diversi, con la possibilità di scelta monocromatica o a fantasia e con disegni specifici. Il prezzo varia da una media di 15€ a 25€. È senza dubbio un oggetto con il quale è facile colpire l'attenzione di chi la riceve. In questo caso, l'ha colpita a tal punto da volerla tenere parcheggiata ai piedi dell'iconico sgabello, che ormai è diventato un vero e proprio cult della televisione italiana.