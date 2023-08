Paola Ferrari torna a 90º minuto, La Domenica Sportiva a Simona Rolandi, fuori Capizzi e Marchisio Riparte la Serie A e così i titoli storici di Rai Sport. Paola Ferrari si riprende la conduzione di 90º minuto, mentre Simona Rolandi va alla Domenica Sportiva, dove ci saranno anche Adani e Pecci. Fuori dal programma l’ex giornalista di Sky, Lia Capizzi, Carolina Morace e Claudio Marchisio.

A cura di Andrea Parrella

La Serie A riparte e tornano gli appuntamenti abituali del racconto sportivo della Rai. Un settore, quello dello sport, che dopo il biennio di direzione di Alessandra De Stefano è passato sotto la gestione del nuovo direttore Jacopo Volpi, con effetti pressoché immediati sulla fisionomia e i volti di riferimento per i due programmi storici di Rai Sport: 90º minuto e la Domenica Sportiva.

Paola Ferrari a 90º minuto

Per quanto riguarda la striscia pomeridiana in onda dal 1970, a partire dal prossimo 17 settembre dalle 18.25, torna alla conduzione Paola Ferrari. La giornalista si riprende lo spazio di 90º minuto che aveva già ricoperto in passato, in particolare nel triennio 2015-2018, sostituendo al timone della trasmissione Marco Lollobrigida (che è al centro di voci per un prossimo incarico da direttore di Rai Sport). Nella scorsa stagione Ferrari era stata impegnata con Domenica Dribbling. Al suo fianco ci saranno Paolo Paganini, che a sua volta condurrà anche Calcio Totale, oltre alla presenza fissa di Marco Tardelli in qualità di opinionista.

Lia Capizzi

Simona Rolandi alla Domenica Sportiva

Alla Domenica Sportiva, che invece parte dal 20 agosto, si cambia tutto. Simona Rolandi avrà il ruolo di conduttrice, tra gli opinionisti fuori Lia Capizzi, Carolina Morace, Claudio Marchisio e Ana Quiles, mentre resta nella squadra del programma Alberto Rimedio, telecronista della nazionale che avrà un ruolo da opinionista. Insieme a lui Lele Adani, Eraldo Pecci e Adriano Panatta. Alla squadra del programma si aggiunge anche Giusy Meloni, che attraverso la ricerca sui social network terrà aggiornati su tutto quello che succede in campo e negli spogliatoi. La “domenica sportiva” di Rai 2 si completerà il 1° ottobre con il debutto di Rai Sport Live, ogni domenica alle 16, che trainerà il pubblico all’appuntamento con 90° Minuto.