La Serie A riparte il 19 agosto: come seguire il campionato in Tv con La Domenica Sportiva e Pressing Torna il campionato di Serie A. Il fischio di inizio sarà sabato 19 agosto con quattro anticipi. Sarà possibile seguire tutti gli approfondimenti sulle partite grazie a La Domenica Sportiva in onda su Rai2 e Pressing su Italia 1.

A cura di Daniela Seclì

Simona Rolandi conduttrice de La Domenica Sportiva e Monica Bertini conduttrice di Pressing

Sabato 19 agosto, si torna in campo. Ha inizio il campionato di Serie A, con quattro anticipi. Il calcio nostrano terrà compagnia ai tifosi fino al 26 maggio 2024. Così, ripartono anche i programmi Rai e Mediaset che permetteranno agli spettatori di rivedere i momenti salienti delle partite e ascoltare i commenti degli ospiti in studio. Tornano La Domenica Sportiva e Pressing.

La Domenica Sportiva, dal 20 agosto ogni domenica alle ore 22:45

Rai2 affida il commento delle partite di Serie A al programma La Domenica Sportiva, condotto da Simona Rolandi con Lele Adani. Alberto Rimedio, conduttore della passata edizione, presenzierà come ospite. A partire dal 20 agosto, l'appuntamento sarà ogni domenica alle ore 22:45. Parliamo di una trasmissione che è una pietra miliare del calcio in TV. Quest'anno, infatti, festeggerà ben settant'anni di messa in onda. Tra i conduttori che si sono avvicendati alla conduzione dal 1953 a oggi, Sandro Ciotti con Maria Teresa Ruta, Giorgia Cardinaletti affiancata da Marco Lollobrigida e Paola Ferrari affiancata da Jacopo Volpi, per citarne alcuni. La nuova edizione sarà condotta da Simona Rolandi che, in passato, ha già condotto la versione estiva e ha ricoperto il ruolo di inviata.

Torna Pressing su Italia1

Quando si parla di programmi sportivi che appartengono alla tradizione della televisione italiana, non si può non pensare a Pressing. La nuova edizione andrà in onda da domenica 20 agosto su Italia1. L'appuntamento, poi, sarà ogni domenica alle ore 23:30. Alle 23 il programma sarà già in diretta su Mediaset Infinity. Alla conduzione ci saranno Massimo Callegari e Monica Bertini. A impreziosire ogni puntata, tantissimi ospiti. Nel primo appuntamento, in onda domenica 20 agosto, interverranno per commentare le partite e informare gli spettatori sulle novità di mercato: Sandro Sabatini, Fabrizio Ravanelli, Ivan Zazzaroni, Riccardo Trevisani e Daniele Miceli. In collegamento Raffaele Auriemma, Franco Ordine e Fabrizio Biasin.