Ascolti tv domenica 20 agosto: chi ha vinto tra L’Allieva 3 e La ragazza e l’ufficiale Gli ascolti auditel di domenica 20 agosto 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai Uno con le repliche di L’Allieva 3 e Canale 5 con La ragazza e l’Ufficiale. Tutti i dati.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 20 agosto 2023, ha intrattenuto i telespettatori con fiction e programmi televisivi. Su Rai Uno è andata in onda la replica di L'Allieva 3, su Canale 5 invece La Ragazza e L'Ufficiale, la serie tv turca che ha riscontrato successo anche in Italia. Quest'ultima, infatti, ha raggiunto il maggior numero di telespettatori: ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra L'Allieva 3 e La ragazza e l'Ufficiale

Nella prima serata di domenica 20 agosto Rai Uno con le repliche di L'Allieva 3 ha conquistato 1.441.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 è andata in onda La Ragazza e l’Ufficiale, la fiction turca tratta dal best seller della scrittrice Nermin Bezmen, in cui si narra un appassionante triangolo amoroso tra Kurt, il primogenito di una famiglia turca della Crimea, la sua sposa Şura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa, e Petro, coraggioso soldato e vecchio amico di Kurt, personaggi realmente esistiti. Quest'ultima ha superato in termini di ascolti tv i numeri di Rai Uno: ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.607.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Su Rai 2 Ti Ruberò la Vita ha raccolto 576.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto, invece, 902.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rai 3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 622.000 spettatori con il 5.1%, su Rete4 il film Sms Sotto Mentite Spoglie è stato seguito da 616.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Miss Marple ha intrattenuto 275.000 spettatori con il 2.7%, su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da 388.000 spettatori con il 3.3% di share. Sul Nove Little Big Italy ha segnato 293.000 spettatori (2.4%), sul 20 Snakes on a Plane 281.000 spettatori con il 2.2%.