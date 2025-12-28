Oroscopo 2026 di Paolo Fox, tutti i segni zodiacali più fortunati con le previsioni e i grafici

L’oroscopo 2026 di Paolo Fox. Le previsioni su Amore, Lavoro e Fortuna e i grafici per i dodici segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'oroscopo 2026 di Paolo Fox. Il noto astrologo ha svelato cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali in apertura della puntata di Domenica In trasmessa domenica 28 dicembre. Paolo Fox, come sempre, ha parlato di come sarà il nuovo anno. Le previsioni su Amore, Lavoro e Fortuna e i grafici per i dodici segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'oroscopo dell'Ariete

Gli ultimi mesi sono stati pesanti. Nella prima parte del 2026 si legge una volontà di cambiamento, nonostante Giove e Saturno in aspetto critico. Da luglio ci sarà un cambiamento di rotta. Tutta la seconda parte del 2026 sarà interessante, grazie a una bella Venere per l'amore. A marzo ci sarà un momento importante in amore, che può quindi essere interessante per le relazioni. La Primavera porta delle belle novità sempre nei sentimenti. Novità nelle relazioni anche a ottobre, novembre e dicembre.

L'oroscopo del Toro

I Toro sono dei conquistatori. Marzo, aprile e maggio saranno i mesi migliori del 2026. Al Toro piacciono anche i soldi. Per l'amore voto 4, perché nel 2026 si darà più importanza al lavoro. E il Toro, nell'ambito della sua carriera, avrà un'occasione in più. Fortuna 3, ma non perché non ci sia, ma perché la prima parte dell'anno sarà più scorrevole, mentre la seconda avrà bisogno di qualche accortezza in più.

L'oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli sarà un anno interessante. Non ci sono pianeti contrari. Dal 14 febbraio, Saturno non vi blocca più e dà occasione per emergere. Maggio sarà un mese molto importante con Venere nel segno. Spazio a relazioni, amori, intrighi. Ma sarà un mese fondamentale anche nel lavoro grazie a Mercurio. Alla fine della primavera e all'inizio dell'estate arriveranno le occasioni migliori. I Gemelli detestano annoiarsi. Cercate di concentrarvi su cose importanti. Il rischio è di fare tante cose e non concluderne nessuna. Durante l'anno non ci saranno mai bruschi cali, a parte una situazione caotica a settembre.

L'oroscopo del Cancro

Nella prima parte del 2026, Giove continua a transitare nel segno, dunque non mancano le occasioni nel lavoro. Alcune occasioni dovrebbero essere arrivate già lo scorso autunno. Giove continuerà a essere dalla vostra parte. Tuttavia, ci sarà anche un Saturno che tenderà a rallentarvi. Tutto quello che firmerete o sottoscriverete, richiederà del tempo per essere gestito. Non vi aspettate tutto e subito. Venere a maggio e giugno nel vostro segno. Questi saranno i mesi più intriganti dal punto di vista sentimentale. Mercurio a giugno e luglio renderà questi mesi ottimi per i contratti e gli accordi.

L'oroscopo del Leone

Per il Leone sarà un anno molto importante. Sarà uno dei segni più fortunati. C'è solo una piccola ombra tra gennaio e febbraio. A parte questo inizio di anno in cui vi sentirete un po' spaesati, da marzo ci sarà un recupero anche per quanto riguarda il lavoro. Da febbraio, inoltre, Saturno andrà in aspetto buono. Da luglio avrete Giove nel segno e Saturno in trigono, quindi un'estate pazzesca. Potrebbe arrivare una bella proposta o una conferma. È un'estate perfetta per chi si vuole sposare, per chi vuole andare a convivere o per chi cerca l'amore.

L'oroscopo della Vergine

Negli ultimi mesi improvvisamente vi siete sentiti sballottati ma il 2026 vi viene incontro per costruire nuove certezze. Le stelle sono migliori. Il 2026 sarà un anno interessante, nonostante il lavoro a febbraio sia un po' in declino. Per tutto il resto dell'anno avrete delle buone opportunità di rimettervi in gioco. Cercate di tirarvi su a livello psicologico ed emotivo. Ultimamente la vostra testa è stata un po' tra le nuvole. Luglio è un buon mese con Venere nel vostro segno. Agosto, mese di affari, con Mercurio nel segno. Sarà un anno di ripartenza.

L'oroscopo della Bilancia

L'oroscopo dello Scorpione

L'oroscopo del Sagittario

L'oroscopo del Capricorno

L'oroscopo dell'Acquario

L'oroscopo dei Pesci

