Oriana Marzoli stufa di Antonino Spinalbese: “A letto piangeva, mi ha rotto le pal*e” Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli non ne può più di Antonino Spinalbese. La concorrente non si è impietosita neanche vedendolo piangere sotto le coperte.

Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli non sembra più disposta a tollerare i continui cambi di rotta di Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore, la gieffina si è dimostrata insofferente e ha confidato ad Antonella Fiordelisi di essere stufa. Non si è lasciata impietosire neanche dalle lacrime che Antonino avrebbe versato durante la notte.

Antonino Spinalbese piange sotto le coperte con Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, in un momento di confidenza con Antonella Fiordelisi, le ha fatto sapere che Antonino Spinalbese avrebbe pianto sotto le coperte: "Ieri sera piangeva. Che mi diceva? Che avremmo parlato domani, che oggi mi avrebbe raccontato. Ha raccontato qualcosa a te? Perché a me non ha raccontato niente". Antonella Fiordelisi l'ha interrotta: "Lui non mi ha raccontato che ha pianto, questo me l'hai detto tu e io non gli ho detto nulla di quello che mi hai detto tu". Quindi Oriana ha continuato:

Quando eravamo a letto mi ha detto che si sentiva in ansia un'altra volta. Quindi mi sono girata perché mi aveva rotto le pal*e. Lui mi tocca la schiena, mi giro e mi dice: "Guarda che sto piangendo". Mi prende la mano e si asciuga le lacrime.

Oriana Marzoli stufa di Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli, infine, ha spiegato ad Antonella Fiordelisi di non percepire sincerità negli abbracci di Antonino Spinalbese. Nonostante lo veda ancora come un ragazzo esteticamente carino, sente di stare perdendo gli stimoli a conoscerlo meglio: