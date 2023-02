“Oriana Marzoli maleducata, diseducativa e irrispettosa”: i giudizi di Antonella e Nikita al GF Vip Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno espresso il loro giudizio su Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli, nella casa del Grande Fratello Vip, genera giudizi contrastanti. C'è chi la adora e chi proprio non la può soffrire. In quest'ultimo gruppo rientrano anche Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, che in un momento di confidenza, hanno detto cosa pensano della concorrente.

Il giudizio di Antonella Fiordelisi su Oriana Marzoli

Il discorso su Oriana Marzoli ha avuto inizio mentre Antonella Fiordelisi esprimeva l'ennesima lamentela su Edoardo Donnamaria: "Ha detto che giovedì, la preferita sarà Oriana. Io gli ho detto che Oriana ha le sue qualità per questo gioco, ma è stata anche molto maleducata e diseducativa, per tante cose che abbiamo visto". E ha continuato:

Lui ha detto: "Che farà mai". A me non piace che quando Attilio dice mezza cosa, è una bruttissima persona, sugli altri invece si chiude sempre un occhio. Ha anche detto che Alfonso lo dice sempre in puntata, che è la regina. Così, viene fomentata molto.

Nikita Pelizon elenca i "principali fondamenti" di Oriana

Nikita Pelizon ha mostrato di avere un parere su Oriana Marzoli, non molto diverso da quello dell'amica Antonella Fiordelisi. La gieffina ha spiegato: "Maleducazione, competizione femminile, mancanza di rispetto, i principali fondamenti di Oriana". Poi, ha fatto una riflessione sulla complessità dell'essere umano e su come, la stessa persona, possa apparire simpatica ad alcuni e maleducata ad altri. Quindi ha concluso: "Se la guardi dal punto di vista del divertimento visivo, senza pensare all'educazione, è divertente, è simpatica. A livello umano, no". Ricordiamo che i concorrenti che si stanno sfidando al televoto sono Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Il responso verrà comunicato da Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 16 febbraio.