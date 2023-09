Oriana Marzoli contro il Gran Hermano: “Bugie, dirò la verità”, il video della lite con gli autori La notizia della decisione di Oriana Marzoli di abbandonare il Gran Hermano Vip ha provocato la dura reazione dell’influencer che via Instagram tuona: “Si saprà la verità”. Ma il programma si difende e diffonde il video di una lite dietro le quinte.

A cura di Stefania Rocco

La notizia della decisione di Oriana Marzoli di abbandonare il Gran Hermano Vip ha messo in subbuglio quanti seguono la venezuelana, star della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’abbandono della giovane era stato reso noto attraverso i canali ufficiali della trasmissione. La notizia era stata perfino data nella Casa agli ex coinquilini di Marzoli. La voce di un autore aveva annunciato la scelta di Oriana di abbandonare, senza specificarne le ragioni. Ma a distanza di qualche minuto dal momento in cui è arrivata la comunicazione ufficiale, Oriana ha attaccato la trasmissione, accusandola di avere diffuso una notizia falsa.

La versione di Oriana Marzoli: “Non ho abbandonato”

Attraverso il suo profilo Instagram, Oriana ha lasciato intendere che la decisone di abbandonare il gioco non sarebbe stata sua: “Nego categoricamente di avere abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto, non vi avrei mai delusi”.

Ma il Gran Hermano pubblica il video della lite dietro le quinte

Appresa la posizione di Oriana, che he negato di avere abbandonato il reality di sua spontanea volontà, la trasmissione ha deciso di pubblicare il video della lite tra Marzoli e gli autori avvenuta poco prima che la venezuelana abbandonasse il gioco. Il filmato mostra Oriana discutere ad alta voce, probabilmente con un gruppo di addetti ai lavori. “Me ne vado, non ho intenzione di giocare. Non me ne frega un ca**, fallo a qualcun altro, non a me. Apri la porta, voglio andarmene”, sono le parole pronunciate dall’influenzar che sembrerebbero confermare la versione dei fatti resa dal programma.