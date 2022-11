Oggi è un altro giorno non va in onda il 2 novembre, spazio all’omaggio per Gigi Proietti Si ferma lo spazio quotidiano di Rai1 con Serena Bortone per la messa in onda di Preferisco il paradiso, film con protagonista Gigi Proietti che moriva il 2 novembre del 2020.

Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, non andrà in onda nella giornata del 2 novembre 2022. Appuntamento fisso del palinsesto televisivo di Rai1 subito dopo l'edizione delle 13.30 del Tg1, lo spazio non andrà in onda nella giornata di martedì per fare spazio a un cambio di programmazione per la messa in onda di Preferisco il Paradiso, in ricordo di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre 2020.

Perché Oggi è un altro giorno non va in onda il 2 novembre 2022

Viene rimandato dunque il programma condotto da Serena Bortone, regolarmente in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.05, che spazia dall'attualità alla politica, passando per temi più leggeri e interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo. La variazione di palinsesto riguarderà esclusivamente il programma di Serena Bortone, lasciando invariata la programmazione del pomeriggio di Rai1. A partire dalle 16.05 è infatti confermato l'appuntamento consueto con Il Paradiso delle Signore, che poi lascerà spazio a La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano.

Preferisco il paradiso, la miniserie con Gigi Proietti del 2010

Preferisco il Paradiso è una miniserie televisiva italiana in due puntate, basata sulla biografia di San Filippo Neri, andata in onda su Rai 1 il 20 e il 21 settembre 2010. Racconta la storia di San Filippo Neri, interpretato proprio da Gigi Proietti. Entrambe le puntate verranno trasmesse in sequenza da Rai1 il 2 novembre.

Oggi è un altro giorno torna in onda giovedì 3 novembre

Oggi è un altro giorno si ferma così per lasciare spazio all'omaggio per Proietti. Il programma è stato al centro del dibattito pubblico nei giorni scorsi, dopo l'esplosione della vicenda di Memo Remigi e la palpata a Jessica Morlacchi in diretta. Evento che ha portato prima all'espulsione dal programma di Remigi, poi alle parole di quest'ultimo cheha deciso di rivolgersi al suo legale.