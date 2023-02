“Odio la finzione, non lo apprezzo”, Antonino Spinalbese rifiuta gli auguri di Onestini al GF Vip Luca Onestini si è avvicinato a Antonino Spinalbese per fargli gli auguri di compleanno. Il festeggiato, che nella casa del GF Vip spegne 28 candeline, non ha aperò apprezzato i gesto: “Non mi piace, lo trovo falso”.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 1 febbraio, nella casa del Grande Fratello Vip si festeggia il compleanno di Antonino Spinalbese. L'hairstylist è circondato dall'affetto dei coinquilini nel suo giorno speciale, ma sembra non aver gradito le attenzioni di tutti, in particolare gli auguri di Luca Onestini, mentre ha apprezzato la lunga lettera che gli ha scritto l'amica Giaele De Donà

Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese, la sua reazione

Come il resto della Casa, anche Luca Onestini si è avvicinato a Spinalbese fargli di auguri per il suo 28esimo compleanno, nonostante tra i due non corra buon sangue e non ci sia il minimo tipo di rapporto. "Posso farti gli auguri? Io te li faccio, buon compleanno Antonino", ha detto il ragazzo al coinquilino. Il festeggiato però non ha apprezzato il gesto: "Odio la finzione, non apprezzo, però grazie. Io non li avrei fatti Luca sono sincero. Personalmente non amo queste cose, le trovo finte". Onestini a quel punto ha spiegato che il suo è stato solamente un gesto di buona educazione e che si è limitato a quello:

Io non li ho ricevuti da persone con cui non c’è rapporto e con te non c’è, però mi sembra corretto farteli. Ti ho solo detto buon compleanno. Non vengo qui a parlare di chissà cosa è solo un buon compleanno. Non voglio nulla di più scusami.

La spiegazione di Spinalbese

Poco dopo Spinalbese si è spostato nel van con Edoardo Tavassi e gli ha raccontato i motivi per cui non ha apprezzato gli auguri di Onestini, con cui non ha un rapporto nella casa del GF Vip: