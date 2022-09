Nudi per la vita, lo show di Mara Maionchi per la prevenzione: chi sono i vip che giocano su Rai2 Arriva lunedì 12 e martedì 13 in prima serata su Rai2 “Nudi per la vita”, lo show condotto da Mara Maionchi con la partecipazione di Marcello Sacchetta, che grazie alla partecipazione di personaggi famosi incita il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata.

A cura di Ilaria Costabile

Inizia lunedì 12 settembre su Rai2 "Nudi per la vita", un docu-reality in quattro episodi con un doppio appuntamento settimanale, alla prima puntata seguirà la seconda del 13 settembre e poi quelle del 19 e 20 settembre. Lo show sarà condotto da Mara Maionchi, accompagnata da Marcello Sacchetta, e vedrà come protagonisti due gruppi formati sei uomini e sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale. L'obiettivo è quello di raccontare attraverso l'esperienza e il contributo dei partecipanti quanto sia importante la prevenzione, in modo da esortare il pubblico a non temere di esporre il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita.

Chi sono i vip delle puntate di lunedì 12 e martedì 13 settembre

I protagonisti delle prime puntate sono i sei uomini noti dello spettacolo, ovvero:

Memo Remigi,

Francesco Paolantoni,

Gabriele Cirilli,

Gianluca Gazzoli,

Gilles Rocca

Antonio Catalani,

Sotto la supervisione di Marcello Sacchetta, dovranno preparare una coreografia sulla scia di Full Monty, per poi esibirsi nel teatro milanese Franco Parenti. Nonostante le difficoltà incontrate nelle prove quotidiane, nessuno si è tirato indietro nell'affrontare questa prova. Ciò che unisce tutti i partecipanti è proprio il messaggio sulla prevenzione, affrontato anche con un confronto ravvicinato con il dottore Bernardo Rocco, noto e stimato urologo. Le prove di ballo verranno alternate con una lezione di nuoto sincronizzato, affinché possano acquisire abilità di movimento entro un certo tempo, a cui si aggiunge anche un flashmob in un supermercato che dovrà testare la loro capacità di improvvisazione e anche stemperare l'imbarazzo di denudarsi dinanzi ad un pubblico inconsapevole, a questo proposito, poi, si presteranno anche ad un servizio fotografico. Non mancheranno, poi, momenti più intimi in cui potranno raccontare periodi difficili della loro vita.

Cos’è Nudi per la vita, il docu-reality di Mara Maionchi su Rai2

L'obiettivo che si propone il docu-reality, quindi, è piuttosto delicato ed è quello di incentivare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e del tumore alla prostata. Mara Maionchi, scelta per la sua battaglia costante per la prevenzione, portata avanti a seguito della sua esperienza personale, accompagnerà i protagonisti delle quattro puntate attraverso un viaggio dove mettersi alla prova con ironia e leggerezza, diventa il trampolino di lancio per un messaggio ben più importante.