Noemi: “Soffrivo di derealizzazione, avevo paura di chiedere aiuto. Ci ho messo anni per mandare via il panico”

Ospite di Verissimo oggi, la cantante Noemi è tornata a parlare del periodo difficile vissuto all'inizio del suo successo. Poco prima di partecipare a Sanremo con Sono solo parole, scoprì di soffrire di "derealizzazione", un disturbo caratterizzato da una persistente sensazione di distacco dal mondo. Si accorse che qualcosa dentro di sé non andava quando una volta, di notte, iniziò a tremare.

Il racconto di Noemi

"Ho sofferto di derealizzazione. La prima volta, di notte iniziai a tremare. Dormivo col mio compagno, chiamai mia mamma e dormii con lei, abbracciate. Sentivo una sensazione di distacco, sembrava che mi avessero tolto la parte che mi rende attaccata al mondo", ha raccontato al celebre cantante spiegando che inizialmente, non voleva essere aiutata da un esperto. "Non volevo perdere la mia occasione a Sanremo, mi stressai troppo. Il mio corpo mi disse che dovevo fermarmi, era una reazione al fatto che ero molto sballottolata. Sono sempre stata serena. Ci ho messo tanti anni per mandare via il panico", ha spiegato raccontando che dopo essersi convinta a intraprendere un percorso psicologico, la sua vita cambiò. "Avevo paura di fare un percorso psicologico, bisogna andare invece da un medico per mettere a posto una parte del nostro inconscio. Quando iniziai, fu incredibile. Per tre anni mi svegliavo con quella sensazione, e iniziare il percorso mi ha fatto rinascere".

Suo marito Gabriele, nella sua vita dal 2009 e sposato nel 2018, a Roma, non l'ha mai lasciata da sola. È sempre stato al suo fianco, anche nei momenti più delicati. "Mio marito Gabriele è nella mia vita dal 2009. È diverso da me" ha commentato la cantante con Silvia Toffanin ricordando che all'inizio della loro conoscenza "Mi buttai subito con lui, e scoprii che anche lui aveva lo stesso interesse": "Andammo subito a vivere insieme", le parole.