video suggerito

Nina Zilli e Pasquale La Rocca: “Torneremo a Ballando con le Stelle con il con coltello tra i denti” L’artista si è raccontata sa Da Noi… a ruota libera, parlando della sua fase artistica e dell’esperienza a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca, in onda con lei. Dopo il ritiro momentaneo, i due confermano che torneranno in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nina Zilli si è raccontata su Rai1, ospite di Da Noi… a ruota libera. L'artista, intervistata da Francesca Fialdini, ha parlato del suo momento personale, del suo nuovo singolo e dell'esperienza a ‘Ballando con le Stelle' al fianco di Pasquale La Rocca.

Il ritiro di Nina Zilli a Ballando con le Stelle

Zilli ha aperto la puntata con un'esibizione sulle note di ‘Questa felicità' e ha parlato dell'ispirazione dietro a questo nuovo progetto: "Questa felicità? Arriva come un pugno d'amore, che stravolge tutto. Quando arriva, nel bene e nel male, cancella tutto quello che c'era prima, occupa tutto lo spazio". Il riferimento è alla nascita della figlia Blue: "Oggi ho tutto quello che voglio. Ormai viviamo in una società dove tutto è velocissimo e ci dimentichiamo delle cose esistenziali della vita", aggiunge.

La sintonia tra Nina Zilli e Pasquale La Rocca

In studio al fianco di Nina Zilli c'era anche Pasquale La Rocca, l'insegnante di Ballando con le Stelle che l'ha guidata nelle prime puntate, fino a quando i due sono stati costretti ad un ritiro a causa di un infortunio per Zilli. Il ballerino ha svelato alcuni retroscena del loro rapporto: "Parlare tanto ha aiutato, poi è un impegno fisico e psicologico. Nina è talentuosissima e riesce a trarre ispirazione da qualsiasi cosa". Nonostante il ritiro dalla competizione per un infortunio, Zilli ha espresso il desiderio di tornare in gara: "Il 30 novembre rientreremo con il coltello tra i denti!", ha promesso sperando nel ripescaggio. Zilli e La Rocca hanno infine scherzato sul loro "feeling" artistico e la possibilità di lavorare insieme a un progetto futuro: "Mi piacerebbe fare un bello spettacolo insieme! Siamo due vulcani, due creativi. Ci piace tanto sperimentare e vorrei provare delle cose nuove", ha aggiunto la cantante.