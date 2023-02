Nikita Pelizon bacia Daniele Dal Moro per gioco, Oriana Marzoli la insegue: “Diamoci una calmata” Serata a tema baci ieri sera al GF VIP, qualcuno però si è ingelosito. Nikita Pelizon ha baciato Daniele Dal Moro davanti a Oriana Marzoli la quale, terminato il siparietto, ha rincorso la sua inquilina: “Diamoci una calmata con i baci”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP i concorrenti si sono divertiti con un gioco a tema baci dalla quale sono stati esclusi Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. A turno ogni uomo della casa, bendato, ha ricevuto un bacio a stampo da tutte le Vippone con l'obiettivo di indovinare di chi fossero le labbra. A vincere la prova è stato Luca Onestini che ha indovinato i baci di tutte le sue compagne d'avventura, compreso quello particolarmente sensuale di Nikita Pelizon. Oriana Marzoli si è indispettita con quest'ultima: anche con Daniele Dal Moro si è lasciata andare ad un bacio spinto che l'ha fatta ingelosire. Ha così accompagnato la Pelizon al suo posto, "Diamoci una calmata".

La reazione di Oriana al bacio tra Nikita e Daniele

Oriana Marzoli si è ingelosita quando Nikita Pelizon ha baciato intensamente Daniele Dal Moro. Quando è arrivato il turno dell'influencer, si è avvicinato all'ex tronista di Uomini e Donne e gli ha stampato un bacio sulle labbra. La concorrente venezuelana era al loro fianco e, terminato il bacio, ha inseguito la sua inquilina sino al suo posto, sul divano, per invitarla a "calmarsi". Le ha fatto il gesto con le braccia di calmarsi: "Andiamoci piano con i baci". Dal video si sente la voce di Nikita che esclama: "Che ho fatto?".

Per Oriana però sono arrivati numerosi bacia nel corso della serata: con Daniele Dal Moro il rapporto si sarebbe disteso nuovamente, i due ieri sera si sono scambiati diverse effusioni, sorrisi e scherzi.

Il bacio di Nikita a Luca Onestini: "Non ditemi che è lei"

Il bacio di Nikita Pelizon a Luca Onestini ha lasciato molti perplessi. Il Vippone, vincitore del gioco, era bendato quando si è sentito baciare da una sua inquilina: nonostante i trascorsi tra i due, la Vippona ha stampato un bacio particolarmente sensuale sulle labbra del suo inquilino. Era l'ultima donna da indovinare per l'ex tronista: "No, non mi dite che è Nikita", le sue parole con fare perplesso.