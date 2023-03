Nikita e Antonella isolate al GF: “Siamo rimaste sole, le persone con cui stavamo sono andate via” Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi si sentono sempre più isolate dal resto del gruppo nella casa del GF Vip. “Siamo rimaste io e lei. Sembra vengano pagati per dire falsità sul mio conto”, ha detto la modella nella puntata del 13 marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon si sente sempre più sola e isolata dal resto del gruppo. Alcuni concorrenti credono si tratti di una strategia per attirare consensi da parte del pubblico. L'unica amicizia che resiste è quella con Antonella Fiordelisi, che a sua volta si sente messa da parte, soprattutto dopo l'uscita di Edoardo Donnamaria.

La spiegazione di Nikita

Alfonso Signorini, nel corso della puntata del 13 marzo del GF Vip, ha parlato con Nikita della sensazione di solitudine che prova negli ultimi tempi. La concorrente lamenta il fatto che molte volte, quando propone di fare qualcosa, non riceve grande partecipazione da parte dei coinquilini. L'unica ragazza con cui ha un rapporto stretto è Antonella, che si sente allo stesso modo.

"Le persone con cui stavamo sono andate tutte a casa, siamo rimaste io e lei"– spiega Nikita- "è da due mesi che sento infangamenti su di me, sembra vengano pagati per dire falsità sul mio conto. Se noi andiamo in cortiletto, si vede la differenza del peso di chi fa la domanda".

La versione degli altri inquilini della casa del GF Vip

Alcuni inquilini, di fronte alle affermazioni di Nikita, hanno voluto spiegare il loro punto di vista. "Qua non ti puoi sentire solo, nessuno isola nessuno", ha spiegato Tavassi, raccontando di non aver mai escluso la concorrente dal parlare o giocare insieme. Altri, come Onestini, credono che per stare soli non ci sia bisogno di farlo vedere in maniera così plateale. "Non è un voler isolare, tante volte bisognerebbe cercare di fare un passo nei nostri confronti, come ha fatto Antonella", ha spiegato Giaele, sottolineando come Nikita non faccia mai un passo verso gli altri. L'opinionista Sonia Bruganelli ha invitato Giaele a essere sincera, svelando quanto ha detto: ha preferito non coinvolgere Nikita in una attività.