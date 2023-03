Nicole Murgia sulla squalifica di Daniele dal GF: “Non è violento, sono sicura stesse scherzando” Nicole Murgia ha commentato la squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip per via di alcuni comportamenti nei confronti di Oriana: “Lo conosco, sono certa che il suo gesto fosse totalmente in maniere goliardica e scherzosa”. E sul rapporto con l’influencer: “Porteranno la storia fuori dal relaity”.

A cura di Elisabetta Murina

Nicole Murgia ha commentato la squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip. Ospite del programma Non succederà più con Giada Miceli, l'ex Vippona ha parlato del rapporto del coinquilino con Oriana Marzoli, ritenendo che non abbia avuto in alcun modo un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti.

"Daniele non è una persona aggressiva"

Nel tempo passato all'interno della Casa, Nicole Murgia ha avuto modo di conoscere Daniele e per questo ritiene che non sia una persona violenta o aggressiva: "Ha i suoi modi, il suo carattere. Quando si arrabbia si incendia, ma non farebbe male a una mosca. Mi dispiace per lui e per Oriana, che sente la sua mancanza".

Il concorrente è stato squalificato dopo aver afferrato la coinquilina per i capelli e averle messo le mani intorno al collo. Un gesto, a detta sua e di molti, fatto in modo più che scherzoso e senza nessuna intenzione di farle male. Di questa opinione anche Murgia: "Conosco Daniele, sono certa che era totalmente in maniere goliardica e scherzosa". Poi sulle rivelazioni che il modello ha promesso di fare sui social, l'ex Vippona ha commentato: "Credo che lui si riferisca a come si applica il regolamento, sottolineava il fatto che non è stato applicato in maniera equa con tutti. Il GF non interviene in nessuna dinamica".

Il commento di Nicole Murgia su Oriana e Daniele

Nicole Murgia ha poi parlato di Daniele e del suo rapporto con Oriana, una coppia da sempre molto altalenante, tra una grande complicità e un continuo litigare: