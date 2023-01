Nicole Murgia interessata a Daniele al GF Vip: “Voglio conoscerlo per quello che è” Nicole Murgia ha ammesso di essere interessata a Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Dopo una serata passata a chiacchierare insieme, l’attrice ha fatto una confessione a Giaele sul coinquilino: “Voglio conoscerlo per quello che è “.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe nascere un nuovo flirt: Nicole Murgia e Daniele Dal Moro. L'attrice si è avvicinata al coinquilino e ha passato con lui una intera serata a parlare. Poi il giorno successivo, in giardino con Giaele De Donà, ha ammesso: "Voglio conoscerlo per quello che è". Il modello però è piuttosto diffidente e sembra non volersi sbilanciare con nessuna ragazza.

La vicinanza tra Daniele Dal Moro e Nicole Murgia

Daniele e Nicole hanno passato insieme una delle ultime serate nella casa. É stato il modello ad avvicinarsi per primo alla coinquilina, stuzzicandola e cercando di sapere qualcosa in più di lei. Poi anche la stessa attrice ne ha approfittato per indagare sulla vita sentimentale di Daniele, che reputa un bel ragazzo.

"Il mio cuore è mio e me lo tengo", ha risposto il modello, lasciando intendere che non è aperto al momento a una relazione e che è piuttosto diffidente. In più Nicole crede che Daniele sia prevenuto nei suoi confronti e poi lo spinge a essere sempre se stesso, a farsi conoscere per quello che è davvero, nonostante tutto e tutti.

La confessione di Nicole Murgia

Il giorno dopo Nicole Murgia si è trovata in giardino con Giaele De Donà e ha parlato della conversazione e del rapporto che ha con Daniele Dal Moro: