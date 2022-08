Nel ricordo di Piero Angela, su RaiPlay tutta l’opera del divulgatore La piattaforma omaggia il divulgatore televisivo scomparsa di recente con un’ampia raccolta di tutti i principali lavori, dai più recenti con Superquark ai servizi da giovanissimo, come l’edizione straordinaria per la morte di Robert Kennedy.

A cura di Andrea Parrella

Piero Angela annuncia la morte di Robert Kennedy

A pochi giorni dalla morte di Piero Angela, proseguono gli omaggi della Rai al grande divulgatore scientifico scomparso all'età di 93 anni il 13 agosto. A partire dal 18 agosto l'intera opera di Piero Angela, programmi e contenuti realizzati inoltre 70 anni di carriera in Rai, sarà disponibile sulle piattaforme digitali di RaiPlay e RaiPlay Sound.

La collezione di RaiPlay

Su RaiPlay gli utenti hanno la possibilità di fruire in un'unica sezione del catalogo on demand dei programmi realizzati da Piero Angela come Superquark, Superquark Musica, Superquark +. Sono on-line anche le sue interviste e i collegamenti realizzati durante alcune trasmissioni Rai, oltre ai contenuti esclusivi d’archivio che ripercorrono gli inizi della sua carriera giornalistica. Anche sulla piattaforma RaiPlay Sound è disponibile una sezione dedicata, con contenuti esclusivi in versione audio: tre stagioni di Superquark+, l’audio intervista, dal grande valore attuale, in cui Rossella Panarea e Piero Angela dibattono sulla questione delle fake news e una storica puntata di Radio3 Scienza legata alla commemorazione dell'allunaggio in cui Piero Angela racconta le tecnologie e gli avanzamenti scientifici che hanno permesso l'esplorazione della Luna.

Piero Angela in tutte le salse

Da Piero Angela che spiega i prodigi della tecnica e della scienza, all'annuncio in un'edizione straordinaria del telegiornale della morte di Robert Kennedy, sono tanti i contenuti disponibili e consultabili sulla piattaforma, che rendono l'idea dell'uso efficace, spesso fantasioso e geniale da parte di Piero Angela. Ad esempio quando prova a spiegare la rivoluzione dettata dall'introduzione del nastro magnetico per le registrazioni, mostrando una registrazione di se stesso appena realizzata mentre è in onda.