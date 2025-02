video suggerito

“Navalny, cronaca di un omicidio di Stato”: il docufilm di Ezio Mauro a un anno dalla morte del dissidente russo L’inchiesta documenta il percorso di Navalny: dall’avvelenamento alla morte in una colonia di massima sicurezza: in onda lunedì 17 febbraio alle 21:15 su La7. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La7 commemora il primo anniversario della morte di Alexey Navalny con una serata evento lunedì 17 febbraio alle 21:15. Il documentario, prodotto da Stand by me con la regia di Lorenzo De Alexandris, ripercorre la drammatica vicenda dell'oppositore russo, morto in detenzione il 16 febbraio 2024 dopo tre anni di prigionia.

Le testimonianze di Roberto Saviano, Anna Zafesova, Marcello Flores e Marta Allevato.

"Navalny, cronaca di un omicidio di Stato", firmato da Ezio Mauro, ricostruisce gli ultimi vent'anni della Russia attraverso la storia dell'attivista, divenuto simbolo della repressione del dissenso sotto il regime di Vladimir Putin. Il docufilm si avvale di materiali inediti raccolti dal team di Navalny e di testimonianze esclusive, tra cui quelle di Roberto Saviano, Anna Zafesova, Marcello Flores e Marta Allevato.

L'inchiesta documenta il percorso di Navalny: dall'avvelenamento alla morte in una colonia di massima sicurezza

L'inchiesta documenta il percorso di Navalny: dall'avvelenamento alla detenzione, fino alla morte in una colonia penale siberiana di massima sicurezza. Una vicenda che ha mostrato come, nella Russia contemporanea, l'opposizione democratica sia diventata un crimine da perseguire con ogni mezzo, trasformando omicidi politici e avvelenamenti in una tragica consuetudine. Un documento essenziale per comprendere non solo le trasformazioni della Federazione Russa, ma anche il loro impatto sull'intero scenario europeo.