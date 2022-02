Nathaly Caldonazzo “costretta” a incontrare l’ex Andrea Ippoliti, la reazione dopo la puntata Nella puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha avuto un confronto con l’ex fidanzato Andrea Ippoliti, che in passato l’ha tradita. L’uomo, dopo la puntata, ha spiegato il motivo del suo intervento.

A cura di Elisabetta Murina

Anche nella puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip non sono mancati incontri che hanno acceso gli animi dei concorrenti. Tra questi sicuramente quello di Nathaly Caldonazzo con l'ex fidanzato Andrea Ippoliti, con cui la storia d'amore è finita circa due anni fa in seguito al tradimento di lui durante Temptation Island Vip con la tentatrice ventenne Zoe Mallucci.

Nathaly Caldonazzo e l'ex Andrea Ippoliti si incontrano al GF Vip

Andrea Ippoliti si è presentato nella casa del GF Vip per avere un confronto diretto con l'ex fidanzata Nathaly Caldonazzo, dopo aver sentito alcune frasi nei suoi confronti che non gli sono piaciute. "So che non sarai contento di vedermi, ma sono dovuto intervenire per forza", ha esordito l'uomo che ormai due anni fa l'ha tradita durante Temptation Island, a cui hanno scelto di partecipare come coppia per mettere alla prova il loro amore.

L'ex fidanzato ha continuato spiegandole di essersi assunto le responsabilità di quanto successo in passato e di non averla più nominata, portandole rispetto: "Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto, sono stata una persona pessima e lo so, ma ho chiesto scusa. Tu mi hai definito con degli aggettivi molto forti, mi hai dato del narcisista patologico, del deficiente. Io a casa ho tre figli che guardano". Ma la Caldonazzo non ha voluto sentire ragioni ed è andata dritta al punto: "Però non ti interessava avere figli a casa quando te la facevi con la ventenne, no?". E poi ha aggiunto di aver sofferto molto in passato a causa sua e di voler rientrare in casa, mettendo fine al confronto: "La verità è che sei un pagliaccio. Sono stata male, ho avuto attacchi di panico per due anni e mezzo, per me questa persona non esiste più, anche solo vederlo mi infastidisce, quindi vorrei rientrare".

Cosa significa "narcisista covert"

Parlando di Andrea nella casa del GF Vip, la showgirl lo ha definito un "narcisista covert", cioè una persona che in superficie si presenta come affascinate, divertente, e che solo in alcune circostanze appare insopportabile e intimidatorio. Si tratta di una forma di narcisismo più difficile da individuare. Lui durante il confronto ha ammesso di non sapere nemmeno il significato della parola e lei ha ribattuto con un secco: "Vatti a informare".

Il post Instagram di Andrea Ippoliti

Dopo il confronto nella casa del GF Vip, Andrea Ippoliti ha pubblicato un post su Instagram per commentare l'accaduto. L'ex fidanzato di Nathaly sostiene che la colpa non sia solamente sua e che possa capitare a tutti di sbagliare: