Natalia ad Affari Tuoi non cede al Dottore: "Ho sempre lavorato, comunque vada è un successo", quanto ha vinto Natalia della Regione Calabria ad Affari Tuoi questa sera non ha ceduto alle offerte del dottore: dopo aver cambiato il suo pacco da 30mila euro, è stata beffata. Torna a casa con 5mila euro con il sorriso: "Mi sono divertita", le parole prima di salutare lo studio.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 10 giugno, Natalia della Regione Calabria. "Sono una wedding planner e cantante, convivo con il mio compagno Gabriele" ha raccontato prima di presentare al pubblico la sorella Aurora che l'ha accompagnata in studio per la partita. Sono tornate a casa con 5mila euro: "Ci siamo divertite", le parole prima di salutare il pubblico.

La partita di Natalia ad Affari Tuoi

Partenza difficile per Natalia. Con i primi sei tiri, la pacchista di Reggio Calabria ha eliminato dal tabellone 15mila, 10mila, 75mila, 200mila, 300mila euro e Gennarino. "Il mantra ha peggiorato la situazione" ha commentato Stefano De Martino prima di rispondere alla chiamata del dottore che ha offerto solo 10mila euro. "Grazie dottore, giochiamo. Non ci penso neanche" ha dichiarato Natalia prima di chiamare nuovi pacchi. Riuscita a eliminare 0 euro, 100 euro, ha poi aperto il pacco contenente 100mila euro e il dottore le ha offerto il cambio. "Il mio pacco non mi dice molto, la mia migliore amica ha fatto un sogno con un numero. Visto che il mio è un numero qualsiasi, voglio darle fiducia" ha raccontato Natalia, prima di cambiare idea e proseguire con il suo numero 4.

Ha poi eliminato dal tabellone 10 euro, 20 euro, Pipi e patate, il pacco speciale dedicato alla Regione, 20mila euro e 200 euro. Con tre cifre blu e tre rosse (la più alta da 50mila euro), il dottore le ha offerto di nuovo 10mila euro. "Non è una cifra che mi cambia la vita. Sono grata di tutto quello che ho, rifiuto e vado avanti" ha commentato Natalia prima di tritare l'assegno. Con i due tiri a disposizione ha aperto i pacchi da 1 euro e 500 euro e il dottore le ha offerto il cambio. "Ora potrebbe essere un buon momento" ha dichiarato la pacchista prima di scambiare il suo numero 4 con il 15. Il suo conteneva 30mila euro.

Leggi anche Affari Tuoi cambia orario stasera: quando inizia e quanto durerà il programma con Stefano De Martino

Il finale di Natalia che torna a casa con 5mila euro

Il dottore ha offerto a Natalia di nuovo 10mila euro, ma lei ha rifiutato: "Tengo botta, rifiuto l'offerta". Subito dopo ha aperto il pacco da 50euro, l'ultimo blu rimasto in gioco. "Chi l'avrebbe mai detto? Soldi sicuri" ha gridato Stefano De Martino. Il dottore ha offerto alla pacchista 20mila euro e lei ha spiegato: "Sono sempre stata legata alle sensazioni, mi sono legata anche a un sogno. Ci sono strane dinamiche qui, non si sa da che parte andare. L'offerta è giusta. Sono sempre stata così, tengo botta e so che se oggi non dovessi vincere 50mila euro, arriveranno domani. Ho sempre lavorato in tutta la mia vita, so che comunque vada sarà un successo. Vorrei provarci fino alla fine, con tutta l'adrenalina. Rifiuto". Natalia è tornata a casa con 5mila euro.