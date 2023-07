Napoli-Hatayspor a pagamento su Sky, ma gratis sul canale Youtube della squadra turca Sky fa pagare in pay per view l’amichevole di bassissimo profilo tra Napoli e Hatayspor, la prima di una serie di sfide della squadra campione d’Italia dal ritiro di Castel di Sangro, ma poi la partita viene trasmessa gratuitamente sul canale Youtube ufficiale della squadra turca. La beffa.

Il grande paradosso. Sky fa pagare in pay per view l'amichevole di bassissimo profilo tra Napoli e Hatayspor, la prima di una serie di sfide della squadra campione d'Italia dal ritiro di Castel di Sangro, ma poi la partita viene trasmessa gratuitamente sul canale Youtube ufficiale della squadra turca. Al di là di ogni giudizio di merito su quanto un match del genere valga la pena di essere acquistato a 9.99 euro, è una beffa per gli abbonati che la partita venga trasmessa poi gratuitamente sul canale Youtube della squadra turca dell'Hatayspor. Ed è forse per questo che, già nel corso del primo tempo, qualche segnalazione deve essere arrivata perché la trasmissione video si è oscurata, sostituita da un cartello recante l'intestazione della sfida e la statua di Diego Armando Maradona, andando avanti con la sola telecronaca in turco. Per trenta minuti, però, i più furbi e fortunati hanno potuto assistere alla partita senza alcun tipo di problema. Hanno potuto, soprattutto, vedere le due reti di Osimhen, siglate proprio nella prima mezz'ora di gioco.

Il Napoli ha infatti chiuso il primo tempo con il risultato di 2-0. Entrambe le reti sono state segnate da Victor Osimhen, che è in questo momento il giocatore più chiacchierato della compagine azzurra. L'attaccante nigeriano, infatti, dovrebbe presto rinnovare il contratto e restare almeno un'altra stagione alla guida dell'attacco della squadra scudettata. Nel secondo tempo, il Napoli ha fatto un ampio turnover. La rete del 3-0 è stata siglata da Giovanni Simeone, che ha poi raddoppiato pochi minuti dopo con un gentilissimo lob dopo aver saltato mezza difesa. Il risultato finale è stato di 4-0.

Le prossime sfide amichevoli del Napoli saranno sempre disponibili in esclusiva e in pay per view su Sky: Napoli-Girona, il 2 agosto alle 18.30; Napoli-FC Augsburg, il 6 agosto alle 18.30; Napoli-Apollon Limassol, l'11 agosto alle 18.30. La piattaforma ha anche immaginato un mini-abbonamento a un prezzo conveniente mentre ogni singolo evento costerà 9.99 euro.