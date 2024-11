Namite Selvaggi ha vinto Io canto generation: tutti i premi assegnati alla vincitrice

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Namite Selvaggi ha vinto Io canto generation. La finale della seconda edizione del programma condotto da Gerry Scotti si è tenuta mercoledì 13 novembre su Canale5. La cantante, 14 anni, nata in Tanzania da padre italiano, sfidando gli altri concorrenti con cover e duetti è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria. Tra i premi in palio, un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze.

Chi è Namite Selvaggi, vincitrice di Io canto generation

Namite Selvaggi ha 14 anni, è nata in Tanzania e vive a Terracina. Nella puntata finale di Io canto generation, i dodici concorrenti ancora in gara si sono sfidati singolarmente. Da dodici sono diventati sei. Spazio poi ai duetti con i coach Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. L'ultima sfida è stata tra Namite Selvaggi, Cristina Fiorita, che ha 14 anni, e Mariafrancesca Cennamo che ha 10 anni. Sono state giudicate dalla giuria composta da Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Inoltre, sono state votate dal pubblico presente in studio. Così, Namite Selvaggi si è aggiudicata la vittoria della seconda edizione di Io canto generation intonando la canzone di Whitney Houston Greatest love of all. Il premio R101 invece è stato assegnato a Mariafrancesca Cennamo da Chiara Tortorella.

Cosa ha vinto Namite Selvaggi: il premio in palio a Io canto

Namite Selvaggi, vincitrice di Io canto generation, si è portata a casa gli ambiti premi. La quattordicenne si è aggiudicato un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze. Inoltre, avrà anche diritto a un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA. Non è tutto. Grazie alla collaborazione con R101, Namite Selvaggi avrà anche la possibilità di registrare una cover.

