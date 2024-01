Monia La Ferrera è stufa di Massimiliano Varrese e dice basta, lui: “Sono spiazzato e sconvolto” Al Grande Fratello, Monia La Ferrera si è sfogata. La concorrente non sopporta più il comportamento di Massimiliano Varrese nei suoi confronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Ancora tensione tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese nella casa del Grande Fratello. Il gieffino è convinto che la sua ex fidanzata lo stia evitando. Nel corso di un acceso confronto, Monia La Ferrera ha chiarito di stare vicino a lui, ma questo non gli basterebbe: "Vorresti un altro tipo di avvicinamento". L'attore ha spiegato di trovare incoerente ciò che è successo la sera del suo compleanno, riferendosi presumibilmente al bacio che c'è stato tra loro in confessionale. Monia ha replicato: "Non è incoerente. Era una cosa che mi andava di fare e l'ho fatta. Ti ho allontanato da quel giorno? Non mi sembra". Ma Massimiliano ha l'impressione che abbia preso le distanze: "Sono sempre io che vengo e cerco un dialogo". La Ferrera ha chiarito di avere il timore di uscire lunedì 15 gennaio e dunque, cerca di godere della compagnia di ogni abitante della casa: "So il rapporto stabile che abbiamo io e te e non ho bisogno di cercarti 24 ore su 24".

Lo sfogo di Monia La Ferrera in lacrime

Monia La Ferrera in lacrime stava confidando a Rosy Chin del diverbio avuto con Massimiliano Varrese, quando il gieffino è entrato in camera da letto. Monia gli ha intimato di andarsene: "Massimiliano vattene, ti prego". Poi, ha continuato a sfogarsi con Rosy:

Io non posso stare col pensiero che lui sia incavolato con me perché non mi avvicino. Non mi avvicinavo neanche prima. Sai un quarto di quello che ho passato. Gli ho detto di avere pazienza. Così non fa altro che allontanarmi ancora di più. Se io piano piano mi avvicino a te – con le mie paure, con i miei tempi – apprezzalo. Sono veramente stanca. Io adesso vado lì e chiudo con lui. Basta, preferisco così, chiudo, è finita. Non ho proprio più la forza fisica e mentale di affrontare questi discorsi. Mi fa sentire inadeguata.

Grande Fratello, lo scontro tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese, infine, hanno avuto uno scontro in camera da letto. La concorrente ha detto al suo ex fidanzato che non merita spiegazioni: "Basta, amici come prima". E ha continuato: "Io non merito un uomo come te. Non è quello che voglio. Mettiamola così, così ne esci tranquillo". Varrese si è detto: "Spiazzato e sconvolto". Ma Monia ha continuato:

Io e te non possiamo stare insieme. Siamo due poli troppo simili. Non possiamo avere quel tipo di relazione. Amici. In serenità, in tranquillità. Tu stai dieci passi avanti rispetto a me. Mi dispiace, così non andiamo da nessuna parte. Tu non rispetti i miei tempi e a me non vanno bene certi comportamenti tuoi.

Varrese ha concluso: "Non ho mai detto di voler stare insieme a te Monia. Sono spiazzato e sconvolto. Io sono dieci passi avanti di consapevolezza di chi sono, di cosa voglio e di cosa non voglio. Dire che non rispetto i tuoi tempi è veramente una cosa brutta. Non è vero".