Money Road, chi sono i 12 concorrenti del reality di Caressa: il commesso, l’infermiera e Riccardo che si è ritirato

Il 21 maggio ha preso il via la nuova edizione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti si contendono il montepremi finale dello strategy game targato Sky. Fabio Caressa conduce questo esperimento sociale.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è condotto da Fabio Caressa

È iniziata la nuova edizione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, strategy game targato Sky e condotto da Fabio Caressa. In questo esperimento sociale dodici concorrenti, estranei al mondo dello spettacolo e di età e bagagli culturali diversi, si ritrovano immersi nella giungla incontaminata della Malesia. Così, la "compagnia delle tentazioni" affronta il trekking in un territorio complesso e faticoso. Nel corso del viaggio, tutti affrontano delle tentazioni che possono rendere il loro percorso molto più piacevole. Ma queste agevolazioni costano e il prezzo viene decurtato dal montepremi di 300mila euro. Così gli spettatori scoprono chi è solidale con il gruppo e chi preferisce concedersi un viaggio nel lusso pensando solo a se stesso. Conosciamo meglio i 12 concorrenti.

Marilina Nardozza ha 41 anni e fa l'infermiera

Marilina Nardozza

Marilina Nardozza ha 41 anni, è originaria di Bologna e nella vita fa l'infermiera. È fidanzata da tre anni, ma è anche perdutamente innamorata del suo chihuahua di cui è sicura che sentirà la mancanza. Marilina ha un bel caratterino, tanto da avere litigato persino con sua nonna. Non le interessa piacere per forza a tutti e, dunque, ha il coraggio di dire sempre quello che pensa, anche quando si tratta di esprimere opinioni impopolari. Ha confidato che preferisce viaggiare comoda, quindi questo programma potrebbe metterla davvero a dura prova.

Simona Pulito ha 47 anni e fa l'impiegata

Simona Pulito

Simona Pulito ha 47 anni, è originaria di Milano e nella vita fa l'impiegata. In particolare è una venditrice e, dunque, abilissima nell'arte del parlare. Sotto al profilo sentimentale, è sposata da 19 anni. La famiglia è impreziosita da Attilio, un cane a cui lei e il marito sono profondamente affezionati. Donna determinata, Simona difficilmente si lascia guidare da qualcuno. Inoltre, nella sua quotidianità ama la comodità e quando desidera qualcosa lo acquista subito. Con questa esperienza intende mettersi alla prova.

Chiara Cucinella ha 25 anni e fa la freelance

Chiara Cucinella

Chiara Cucinella ha 25 anni, è originaria di Ancona e nella vita fa la freelance. Intende investire sempre di più nella sua carriera giornalistica per poter crescere in quell'ambito. È abituata a mettersi alla prova con sfide ambiziose e sostiene di avere sempre ottenuto ciò che desidera. Così, stavolta ha deciso di alzare l'asticella e di partecipare a Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Ha bene in mente l'obiettivo: il montepremi finale. Ed è pronta a tutto per ottenere ciò che vuole.

Sebastiano Cogliati ha 25 anni ed è un libero professionista

Sebastiano Cogliati

Sebastiano Cogliati ha 25 anni, è originario di Milano ed è un libero professionista. In particolare lavora per una start-up. Ha un carattere spensierato che gli permette di fare amicizia facilmente. E proprio questa sua caratteristica potrebbe agevolarlo nello strategy game di Sky. Oltre al suo lavoro, nutre una profonda passione per lo sport in generale. Partecipa a Money Road con il desiderio di vivere un'esperienza unica.

Roberto Grazini ha 63 anni e fa il traslocatore

Roberto Grazini

Roberto Grazini ha 63 anni, è originario di Viterbo e per lavoro fa il traslocatore. È orgoglioso di ciò che ha costruito nella sua vita, sia in ambito lavorativo con l'impresa di traslochi, sia in ambito privato con la sua famiglia. Il suo carattere frizzante lo pone sempre al centro della scena. Abituato ai sacrifici, non teme le tentazioni di Money Road, né la fatica che il viaggio comporta. Spera di essere da stimolo per il resto del gruppo.

Daniele Palazzoli ha 51 anni ed è un esperto d’arte

Daniele Palazzoli

Daniele Palazzoli ha 51 anni, è originario di Milano ed è un esperto d’arte, passione che ha ereditato dalla sua famiglia. Lavora in una galleria. Nella vita privata è un padre perdutamente innamorato delle sue figlie e proprio dalla sua famiglia è arrivata la proposta di mettersi alla prova in un programma come Money Road. Date le origini benestanti, Daniele Palazzoli non si è mai posto troppi problemi quando si è trattato di spendere soldi. Questa abitudine potrebbe avere un impatto sulla sua esperienza nel gioco.

Meryem ha 25 anni e fa la content creator

Meryem

Meryem ha 25 anni, è nata e cresciuta in Marocco e a dieci anni si è trasferita a Napoli. È una content creator. Inizialmente non è stato facile per lei integrarsi in Italia. Ha due sorelle più piccole e ha fatto tutto il possibile per proteggerle. La svolta è avvenuta quando ha iniziato a lavorare come modella. Ha cominciato a guadagnare e a viaggiare, facendo la vita che ha sempre sognato. Attualmente è fidanzata. Il Marocco continua a occupare un posto importante nel suo cuore.

Marco Trinchera ha 42 anni e fa il project planner

Marco Trinchera

Marco Trinchera ha 42 anni, vive a Milano e nella vita fa il project planner. Ha viaggiato tanto e gli spostamenti che predilige sono quelli zaino in spalla. Ha un carattere solitario che si mescola con una forte sicurezza in se stesso e nelle sue capacità. Per questo non si lascia scalfire dal giudizio degli altri. È convinto che nel programma Money Road non avrà bisogno del resto del gruppo. Tuttavia, è anche una persona molto generosa che non abbandonerebbe mai un compagno in difficoltà.

Fabrizio Daluiso ha 34 anni e lavora come commesso

Fabrizio Daluiso

Fabrizio Daluiso ha 34 anni, vive a Milano ma ha origini pugliesi. Nella vita fa il commesso, ma ha anche un lato spiccatamente artistico. Infatti, studia canto lirico e spera un giorno di poter vivere di questa sua passione. Ama stare al centro dell'attenzione e ha deciso di partecipare a Money Road per dimostrare che può cavarsela anche in situazioni complicate. È certo di avere un lato selvaggio che intende mostrare.

Luana Vollero ha 41 anni e fa l'imprenditrice

Luana Vollero

Luana Vollero ha 41 anni, vive a Brescia e nella vita fa l'imprenditrice. Si considera una leader e sente di poter esercitare questo ruolo anche nella compagnia delle tentazioni. Intende affrontare questa esperienza abbracciando tutti i sacrifici necessari. Insomma, non ha intenzione di risparmiarsi. Sincera fino in fondo, ha chiarito che accaparrarsi i soldi del montepremi finale resta la sua priorità.

Adele Battaglia ha 49 anni e fa l'ingegnere

Adele Battaglia

Adele Battaglia ha 49 anni, vive a L’Aquila e fa l'ingegnere. Tuttavia, nell'animo si sente un'artista. Ha uno spiccato lato creativo che arricchisce la sua personalità. Ha due figlie. Partecipando al programma Sky intende staccare per un po' dalla solita quotidianità e concedersi finalmente un'avventura tutta sua. Ha avuto una vita difficile e per questo oggi niente la spaventa davvero.

Riccardo Patruno ha 22 anni, è volontario del servizio civile e si è già ritirato

Riccardo Patruno

Riccardo Patruno, 22 anni, è originario di Sammichele di Bari ed è volontario del servizio civile, inoltre è capo scout e arbitro di calcio. Si è già ritirato dal gioco perché il suo gattino non sta bene e ha preferito stare accanto a lui: "Ci sono emozioni che i soldi non possono comprare". Se fosse rimasto, sarebbe stato il più giovane del gruppo. Per metà è di origini russe e quando suo padre è morto prematuramente, si era trasferito in Russia con la madre. A 17 anni, tuttavia, ha deciso di tornare in Italia e precisamente in Puglia da solo. È innamorato della sua fidanzata, che a Money Road gli ha mandato una lettera: tentazione che gli è costata mille euro.